Ассоциация страховщиков Азербайджана заявила о факторах влияния на ОСАГО

БАКУ /Trend/ - На данный момент назначение страхового продукта гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО) является обязательным, то есть, каждый, кто управляет автомобилем на территории Азербайджана, должен получить страховку обязательной ответственности. Об этом Trend сообщили в Ассоциации страховщиков Азербайджана (АСА).

По данным ассоциации, это императивная ответственность, которая обязывает владельца транспортного средства возместить материальный ущерб, причиненный другой стороне во время аварии, вызванной небрежностью автовладельца.

По заявлениям АСА, большая часть автовладельцев осведомлена, что этот вид страхования осуществляется в обязательном порядке. Однако не все владельцы автомобилей имеют достаточную информацию о важности продукта, который они получают. Даже сегодня есть много существующих и потенциальных страховщиков, которые путают ОСАГО с КАСКО страхованием. Естественно, в этой ситуации на страховые компании также ложится большая нагрузка. Они должны уделять особое внимание правильному информированию и широкому просвещению граждан в этом направлении.

В ассоциации подчеркнули, что основываясь на обзорных показателях, продукт ОСАГО имеет больший удельный вес среди всех обязательных видов страхования. Однако, в связи с существующими из-за пандемии условиями в стране, наблюдается некоторое снижение сборов и выплат по данному виду.

"Если сравнивать с предыдущими периодами, то наши граждане уже знают, что делать, когда происходит событие, какие документы нужно собрать или куда и как обращаться, когда хотят получить страховку. Но мы, как Ассоциация страховщиков Азербайджана, выступаем за интенсивную и более широкую траекторию проведения работы по информированию и просвещению" - подытожили в АСА.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Наталья Кочнева)

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