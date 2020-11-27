Более половины банковских вкладов в Азербайджане приходится на инвалюту
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Телеканал France-24 показал репортаж об освобожденном от армянской оккупации Физулинском районе Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
Очередная акция по посадке деревьев проведена в освобожденном от армянской оккупации Губадлинском районе (ФОТО)
Euronews показал сюжет об освобожденном от армянской оккупации Агдамском районе Азербайджана (ВИДЕО)
В Азербайджане дети с ограниченными возможностями здоровья будут учиться в одних классах со своими сверстниками
Информация о том, что в Азербайджане закончились тесты для выявления коронавируса, не соответствует действительности - TƏBİB