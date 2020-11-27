Центробанк Азербайджана планирует привлечь на депозитном аукционе 200 млн манатов

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) 30 ноября 2020 года проведет депозитный аукцион для банков с целью привлечь 200 миллионов манатов сроком на 14 дней.

Об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Центробанк страны.

Отмечается, что эта сумма может увеличиться от заявленной на аукционе не более чем на 20 процентов

По данным ведомства, аукцион пройдет на торговой платформе Bloomberg в формате гибридного аукциона с 11:00 до 11:15 по бакинскому времени. Процентный коридор по привлекаемым средствам на аукционе 30 ноября установлен в пределах 6,01 - 6,49 процента.

Отметим, что на депозитном аукционе 23 ноября 2020 года ЦБА привлек 100 миллионов манатов. Проведение депозитных аукционов Центробанк Азербайджана начал с июня 2016 года.

(Автор: Зейни Джафаров)

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