За последнюю неделю ноября манат подешевел к евро и укрепился к лире (ОБЗОР)

БАКУ /Trend/ - На текущей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели не изменился и составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару 16 ноября 1,7 23 ноября 1,7 17 ноября 1,7 24 ноября 1,7 18 ноября 1,7 25 ноября 1,7 19 ноября 1,7 26 ноября 1,7 20 ноября 1,7 27 ноября 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро снизился на 0,0089 маната. Средневзвешенный курс составил 2,0222 маната за евро, соответственно средняя цена маната к данной валюте увеличилась на 0,0056 маната (0,3 процента).

Официальный курс маната по отношению к евро 16 ноября 2,0149 23 ноября 2,0182 17 ноября 2,0161 24 ноября 2,0137 18 ноября 2,0175 25 ноября 2,0246 19 ноября 2,0141 26 ноября 2,0272 20 ноября 2,0206 27 ноября 2,0271 Средний курс за неделю 2,0166 Средний курс за неделю 2,0222

По итогам недели официальный курс маната по отношению к рублю уменьшился на 0,0002 маната. Средневзвешенный курс составил 0,0224 маната за рубль, соответственно средняя цена маната к данной валюте увеличилась на 0,0002 (0,9 процента).

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 16 ноября 0,022 23 ноября 0,0223 17 ноября 0,0222 24 ноября 0,0224 18 ноября 0,0223 25 ноября 0,0225 19 ноября 0,0224 26 ноября 0,0225 20 ноября 0,0222 27 ноября 0,0225 Средний курс за неделю 0,0222 Средний курс за неделю 0,0224

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире укрепился на 0,0067 маната. Средневзвешенный курс составил 0,2159 маната за одну лиру, соответственно средняя цена маната к данной валюте уменьшилась на 0,0057 маната (2,6 процента).

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире 16 ноября 0,2219 23 ноября 0,2223 17 ноября 0,2205 24 ноября 0,2153 18 ноября 0,2206 25 ноября 0,2124 19 ноября 0,2203 26 ноября 0,2138 20 ноября 0,2249 27 ноября 0,2156 Средний курс за неделю 0,2216 Средний курс за неделю 0,2159

(Автор: Зейни Джафаров)

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