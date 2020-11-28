За последнюю неделю ноября манат подешевел к евро и укрепился к лире (ОБЗОР)

Финансы 28 ноября 2020 10:05 (UTC+04:00)
За последнюю неделю ноября манат подешевел к евро и укрепился к лире (ОБЗОР)

БАКУ /Trend/ - На текущей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели не изменился и составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару

16 ноября

1,7

23 ноября

1,7

17 ноября

1,7

24 ноября

1,7

18 ноября

1,7

25 ноября

1,7

19 ноября

1,7

26 ноября

1,7

20 ноября

1,7

27 ноября

1,7

Средний курс за неделю

1,7

Средний курс за неделю

1,7

По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро снизился на 0,0089 маната. Средневзвешенный курс составил 2,0222 маната за евро, соответственно средняя цена маната к данной валюте увеличилась на 0,0056 маната (0,3 процента).

Официальный курс маната по отношению к евро

16 ноября

2,0149

23 ноября

2,0182

17 ноября

2,0161

24 ноября

2,0137

18 ноября

2,0175

25 ноября

2,0246

19 ноября

2,0141

26 ноября

2,0272

20 ноября

2,0206

27 ноября

2,0271

Средний курс за неделю

2,0166

Средний курс за неделю

2,0222

По итогам недели официальный курс маната по отношению к рублю уменьшился на 0,0002 маната. Средневзвешенный курс составил 0,0224 маната за рубль, соответственно средняя цена маната к данной валюте увеличилась на 0,0002 (0,9 процента).

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

16 ноября

0,022

23 ноября

0,0223

17 ноября

0,0222

24 ноября

0,0224

18 ноября

0,0223

25 ноября

0,0225

19 ноября

0,0224

26 ноября

0,0225

20 ноября

0,0222

27 ноября

0,0225

Средний курс за неделю

0,0222

Средний курс за неделю

0,0224

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире укрепился на 0,0067 маната. Средневзвешенный курс составил 0,2159 маната за одну лиру, соответственно средняя цена маната к данной валюте уменьшилась на 0,0057 маната (2,6 процента).

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

16 ноября

0,2219

23 ноября

0,2223

17 ноября

0,2205

24 ноября

0,2153

18 ноября

0,2206

25 ноября

0,2124

19 ноября

0,2203

26 ноября

0,2138

20 ноября

0,2249

27 ноября

0,2156

Средний курс за неделю

0,2216

Средний курс за неделю

0,2159

(Автор: Зейни Джафаров)

Twitter: @jafarov_zeyni

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