За последнюю неделю ноября манат подешевел к евро и укрепился к лире (ОБЗОР)
БАКУ /Trend/ - На текущей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.
Средневзвешенный курс по итогам недели не изменился и составил 1,7 маната за один доллар США.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
16 ноября
|
1,7
|
23 ноября
|
1,7
|
17 ноября
|
1,7
|
24 ноября
|
1,7
|
18 ноября
|
1,7
|
25 ноября
|
1,7
|
19 ноября
|
1,7
|
26 ноября
|
1,7
|
20 ноября
|
1,7
|
27 ноября
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро снизился на 0,0089 маната. Средневзвешенный курс составил 2,0222 маната за евро, соответственно средняя цена маната к данной валюте увеличилась на 0,0056 маната (0,3 процента).
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
16 ноября
|
2,0149
|
23 ноября
|
2,0182
|
17 ноября
|
2,0161
|
24 ноября
|
2,0137
|
18 ноября
|
2,0175
|
25 ноября
|
2,0246
|
19 ноября
|
2,0141
|
26 ноября
|
2,0272
|
20 ноября
|
2,0206
|
27 ноября
|
2,0271
|
Средний курс за неделю
|
2,0166
|
Средний курс за неделю
|
2,0222
По итогам недели официальный курс маната по отношению к рублю уменьшился на 0,0002 маната. Средневзвешенный курс составил 0,0224 маната за рубль, соответственно средняя цена маната к данной валюте увеличилась на 0,0002 (0,9 процента).
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
16 ноября
|
0,022
|
23 ноября
|
0,0223
|
17 ноября
|
0,0222
|
24 ноября
|
0,0224
|
18 ноября
|
0,0223
|
25 ноября
|
0,0225
|
19 ноября
|
0,0224
|
26 ноября
|
0,0225
|
20 ноября
|
0,0222
|
27 ноября
|
0,0225
|
Средний курс за неделю
|
0,0222
|
Средний курс за неделю
|
0,0224
В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире укрепился на 0,0067 маната. Средневзвешенный курс составил 0,2159 маната за одну лиру, соответственно средняя цена маната к данной валюте уменьшилась на 0,0057 маната (2,6 процента).
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
16 ноября
|
0,2219
|
23 ноября
|
0,2223
|
17 ноября
|
0,2205
|
24 ноября
|
0,2153
|
18 ноября
|
0,2206
|
25 ноября
|
0,2124
|
19 ноября
|
0,2203
|
26 ноября
|
0,2138
|
20 ноября
|
0,2249
|
27 ноября
|
0,2156
|
Средний курс за неделю
|
0,2216
|
Средний курс за неделю
|
0,2159
(Автор: Зейни Джафаров)
Twitter: @jafarov_zeyni