Внесены уточнения в бюджет столицы Казахстана до 2023 года

В бюджет столицы до 2023 года внесены уточнения. Об этом сообщил руководитель управления экономики и бюджетного планирования города Нур-Султана Кайсар Манкараев, выступая на внеочередной сессии маслихата города Нур-Султана, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

«Уточнение местного бюджета проводится в реализацию целей и задач, определенных Главой государства от 1 сентября. Проведенный анализ фактической собираемости собственных доходов выявил наличие резервов для увеличения планов по собственным доходам на 22,2 млрд тенге с доведением до 327 226 млн тенге, в том числе план по налоговым поступлениям предлагается увеличить на 18,5 млрд тенге до 301 376 млн тенге», - сказал Кайсар Манкараев.

Кроме того, было отмечено, что проведена оптимизация расходов на сумму 2,8 млрд тенге.

«Исходя из доходов, сформирована расходная часть бюджета города, которая предусматривает приоритетные направления финансовых средств на социальную сферу, образование, здравоохранение с учетом обеспечения качества и доступности этих услуг для горожан», - добавил Кайсар Манкараев.