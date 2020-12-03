Евро и рубль подорожали к манату

Финансы 3 декабря 2020 09:42 (UTC+04:00)
Евро и рубль подорожали к манату

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на третье декабря установлен на уровне 1,7 и 2,0603 маната соответственно, сообщает в четверг Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг:

Курсы валют:

03 декабря 2020 г.:

02 декабря 2020 г.:

03 ноября 2020 г.:

03 декабря 2019 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

2,0603

2,0535

1,9805

1,8826

0,0068

0,0798

0,1777

1 российский рубль

0,0226

0,0224

0,0211

0,0265

0,0002

0,0015

-0,0039

1 турецкая лира

0,2166

0,2171

0,2015

0,296

-0,0005

0,0151

-0,0794

1 австралийский доллар

1,2591

1,2547

1,195

1,1629

0,0044

0,0641

0,0962

1 аргентинский песо

0,0209

0,0209

0,0216

0,0283

0

-0,0007

-0,0074

1 белорусский рубль

0,6563

0,6568

0,6393

0,8057

-0,0005

0,0170

-0,1494

1 бразильский реал

0,325

0,3258

0,2959

0,4031

-0,0008

0,0291

-0,0781

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4628

0,4628

0,4628

0

0

0

1 южноафриканский ранд

0,1109

0,1114

0,1048

0,117

-0,0005

0,0061

-0,0061

100 южнокорейских вон

0,1548

0,1543

0,1497

0,1433

0,0005

0,0051

0,0115

1 чешская крона

0,078

0,0781

0,0731

0,0737

-0,0001

0,0049

0,0043

100 чилийских песо

0,225

0,2236

0,2213

0,2116

0,0014

0,0037

0,0134

1 китайский юань

0,2592

0,2594

0,254

0,2415

-0,0002

0,0052

0,0177

1 датская крона

0,2768

0,2759

0,2659

0,252

0,0009

0,0109

0,0248

1 грузинский лари

0,5121

0,512

0,5219

0,5735

0,0001

-0,0098

-0,0614

1 гонконгский доллар

0,2193

0,2193

0,2193

0,2171

0

0

0,0022

1 индийская рупия

0,023

0,0231

0,0229

0,0238

-0,0001

0,0001

-0,0008

1 британский фунт стерлингов

2,2757

2,2818

2,1958

2,1995

-0,0061

0,0799

0,0762

100 индонезийских рупий

0,012

0,012

0,0116

0,012

0

0,0004

0

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,2009

0,2005

0,1908

0,1784

0,0004

0,0101

0,0225

1 швейцарский франк

1,9015

1,891

1,8503

1,713

0,0105

0,0512

0,1885

1 израильский шекель

0,5175

0,517

0,4985

0,4891

0,0005

0,0190

0,0284

1 канадский доллар

1,3155

1,3135

1,2847

1,278

0,0020

0,0308

0,0375

1 кувейтский динар

5,5787

5,5724

5,5528

5,5952

0,0063

0,0259

-0,0165

1 казахский тенге

0,004

0,004

0,0039

0,0044

0

0,0001

-0,0004

1 киргизский сом

0,02

0,02

0,021

0,0234

0

-0,0010

-0,0034

100 ливанских фунтов

0,1127

0,1129

0,1124

0,1125

-0,0002

0,0003

0,0002

1 малайзийский ринггит

0,4173

0,4176

0,4089

0,4073

-0,0003

0,0084

0,0100

1 мексиканский песо

0,085

0,0849

0,0795

0,0869

0,0001

0,0055

-0,0019

1 молдавская лея

0,0985

0,0986

0,0994

0,0971

-0,0001

-0,0009

0,0014

1 египетский фунт

0,1086

0,1086

0,1079

0,1055

0

0,0007

0,0031

1 норвежская крона

0,1934

0,193

0,1775

0,1856

0,0004

0,0159

0,0078

100 узбекских сомов

0,0164

0,0163

0,0164

0,0179

0,0001

0

-0,0015

1 польский злотый

0,4603

0,4616

0,4308

0,4391

-0,0013

0,0295

0,0212

1 сингапурский доллар

1,2709

1,2715

1,2457

1,2452

-0,0006

0,0252

0,0257

1 саудовский риал

0,4532

0,4532

0,4533

0,4533

0

-0,0001

-0,0001

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,4345

2,4293

2,3965

2,3329

0,0052

0,0380

0,1016

1 тайваньский доллар

0,0597

0,0596

0,0594

0,0557

0,0001

0,0003

0,0040

1 таджикский сомони

0,1504

0,1504

0,1644

0,1753

0

-0,0140

-0,0249

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,06

0,0596

0,0594

0,0714

0,0004

0,0006

-0,0114

100 японских иен

1,627

1,6288

1,6231

1,557

-0,0018

0,0039

0,0700

1 новозеландский доллар

1,2008

1,2022

1,1261

1,1066

-0,0014

0,0747

0,0942

(Автор: Зейни Джафаров)

Twitter: @jafarov_zeyni

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