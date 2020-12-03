Евро и рубль подорожали к манату
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на третье декабря установлен на уровне 1,7 и 2,0603 маната соответственно, сообщает в четверг Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг:
|
Курсы валют:
|
03 декабря 2020 г.:
|
02 декабря 2020 г.:
|
03 ноября 2020 г.:
|
03 декабря 2019 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0603
|
2,0535
|
1,9805
|
1,8826
|
0,0068
|
0,0798
|
0,1777
|
1 российский рубль
|
0,0226
|
0,0224
|
0,0211
|
0,0265
|
0,0002
|
0,0015
|
-0,0039
|
1 турецкая лира
|
0,2166
|
0,2171
|
0,2015
|
0,296
|
-0,0005
|
0,0151
|
-0,0794
|
1 австралийский доллар
|
1,2591
|
1,2547
|
1,195
|
1,1629
|
0,0044
|
0,0641
|
0,0962
|
1 аргентинский песо
|
0,0209
|
0,0209
|
0,0216
|
0,0283
|
0
|
-0,0007
|
-0,0074
|
1 белорусский рубль
|
0,6563
|
0,6568
|
0,6393
|
0,8057
|
-0,0005
|
0,0170
|
-0,1494
|
1 бразильский реал
|
0,325
|
0,3258
|
0,2959
|
0,4031
|
-0,0008
|
0,0291
|
-0,0781
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1109
|
0,1114
|
0,1048
|
0,117
|
-0,0005
|
0,0061
|
-0,0061
|
100 южнокорейских вон
|
0,1548
|
0,1543
|
0,1497
|
0,1433
|
0,0005
|
0,0051
|
0,0115
|
1 чешская крона
|
0,078
|
0,0781
|
0,0731
|
0,0737
|
-0,0001
|
0,0049
|
0,0043
|
100 чилийских песо
|
0,225
|
0,2236
|
0,2213
|
0,2116
|
0,0014
|
0,0037
|
0,0134
|
1 китайский юань
|
0,2592
|
0,2594
|
0,254
|
0,2415
|
-0,0002
|
0,0052
|
0,0177
|
1 датская крона
|
0,2768
|
0,2759
|
0,2659
|
0,252
|
0,0009
|
0,0109
|
0,0248
|
1 грузинский лари
|
0,5121
|
0,512
|
0,5219
|
0,5735
|
0,0001
|
-0,0098
|
-0,0614
|
1 гонконгский доллар
|
0,2193
|
0,2193
|
0,2193
|
0,2171
|
0
|
0
|
0,0022
|
1 индийская рупия
|
0,023
|
0,0231
|
0,0229
|
0,0238
|
-0,0001
|
0,0001
|
-0,0008
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,2757
|
2,2818
|
2,1958
|
2,1995
|
-0,0061
|
0,0799
|
0,0762
|
100 индонезийских рупий
|
0,012
|
0,012
|
0,0116
|
0,012
|
0
|
0,0004
|
0
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,2009
|
0,2005
|
0,1908
|
0,1784
|
0,0004
|
0,0101
|
0,0225
|
1 швейцарский франк
|
1,9015
|
1,891
|
1,8503
|
1,713
|
0,0105
|
0,0512
|
0,1885
|
1 израильский шекель
|
0,5175
|
0,517
|
0,4985
|
0,4891
|
0,0005
|
0,0190
|
0,0284
|
1 канадский доллар
|
1,3155
|
1,3135
|
1,2847
|
1,278
|
0,0020
|
0,0308
|
0,0375
|
1 кувейтский динар
|
5,5787
|
5,5724
|
5,5528
|
5,5952
|
0,0063
|
0,0259
|
-0,0165
|
1 казахский тенге
|
0,004
|
0,004
|
0,0039
|
0,0044
|
0
|
0,0001
|
-0,0004
|
1 киргизский сом
|
0,02
|
0,02
|
0,021
|
0,0234
|
0
|
-0,0010
|
-0,0034
|
100 ливанских фунтов
|
0,1127
|
0,1129
|
0,1124
|
0,1125
|
-0,0002
|
0,0003
|
0,0002
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4173
|
0,4176
|
0,4089
|
0,4073
|
-0,0003
|
0,0084
|
0,0100
|
1 мексиканский песо
|
0,085
|
0,0849
|
0,0795
|
0,0869
|
0,0001
|
0,0055
|
-0,0019
|
1 молдавская лея
|
0,0985
|
0,0986
|
0,0994
|
0,0971
|
-0,0001
|
-0,0009
|
0,0014
|
1 египетский фунт
|
0,1086
|
0,1086
|
0,1079
|
0,1055
|
0
|
0,0007
|
0,0031
|
1 норвежская крона
|
0,1934
|
0,193
|
0,1775
|
0,1856
|
0,0004
|
0,0159
|
0,0078
|
100 узбекских сомов
|
0,0164
|
0,0163
|
0,0164
|
0,0179
|
0,0001
|
0
|
-0,0015
|
1 польский злотый
|
0,4603
|
0,4616
|
0,4308
|
0,4391
|
-0,0013
|
0,0295
|
0,0212
|
1 сингапурский доллар
|
1,2709
|
1,2715
|
1,2457
|
1,2452
|
-0,0006
|
0,0252
|
0,0257
|
1 саудовский риал
|
0,4532
|
0,4532
|
0,4533
|
0,4533
|
0
|
-0,0001
|
-0,0001
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,4345
|
2,4293
|
2,3965
|
2,3329
|
0,0052
|
0,0380
|
0,1016
|
1 тайваньский доллар
|
0,0597
|
0,0596
|
0,0594
|
0,0557
|
0,0001
|
0,0003
|
0,0040
|
1 таджикский сомони
|
0,1504
|
0,1504
|
0,1644
|
0,1753
|
0
|
-0,0140
|
-0,0249
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,06
|
0,0596
|
0,0594
|
0,0714
|
0,0004
|
0,0006
|
-0,0114
|
100 японских иен
|
1,627
|
1,6288
|
1,6231
|
1,557
|
-0,0018
|
0,0039
|
0,0700
|
1 новозеландский доллар
|
1,2008
|
1,2022
|
1,1261
|
1,1066
|
-0,0014
|
0,0747
|
0,0942
(Автор: Зейни Джафаров)
Twitter: @jafarov_zeyni