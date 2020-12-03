Евро и рубль подорожали к манату

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на третье декабря установлен на уровне 1,7 и 2,0603 маната соответственно, сообщает в четверг Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг:

Курсы валют: 03 декабря 2020 г.: 02 декабря 2020 г.: 03 ноября 2020 г.: 03 декабря 2019 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0603 2,0535 1,9805 1,8826 0,0068 0,0798 0,1777 1 российский рубль 0,0226 0,0224 0,0211 0,0265 0,0002 0,0015 -0,0039 1 турецкая лира 0,2166 0,2171 0,2015 0,296 -0,0005 0,0151 -0,0794 1 австралийский доллар 1,2591 1,2547 1,195 1,1629 0,0044 0,0641 0,0962 1 аргентинский песо 0,0209 0,0209 0,0216 0,0283 0 -0,0007 -0,0074 1 белорусский рубль 0,6563 0,6568 0,6393 0,8057 -0,0005 0,0170 -0,1494 1 бразильский реал 0,325 0,3258 0,2959 0,4031 -0,0008 0,0291 -0,0781 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,1109 0,1114 0,1048 0,117 -0,0005 0,0061 -0,0061 100 южнокорейских вон 0,1548 0,1543 0,1497 0,1433 0,0005 0,0051 0,0115 1 чешская крона 0,078 0,0781 0,0731 0,0737 -0,0001 0,0049 0,0043 100 чилийских песо 0,225 0,2236 0,2213 0,2116 0,0014 0,0037 0,0134 1 китайский юань 0,2592 0,2594 0,254 0,2415 -0,0002 0,0052 0,0177 1 датская крона 0,2768 0,2759 0,2659 0,252 0,0009 0,0109 0,0248 1 грузинский лари 0,5121 0,512 0,5219 0,5735 0,0001 -0,0098 -0,0614 1 гонконгский доллар 0,2193 0,2193 0,2193 0,2171 0 0 0,0022 1 индийская рупия 0,023 0,0231 0,0229 0,0238 -0,0001 0,0001 -0,0008 1 британский фунт стерлингов 2,2757 2,2818 2,1958 2,1995 -0,0061 0,0799 0,0762 100 индонезийских рупий 0,012 0,012 0,0116 0,012 0 0,0004 0 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,2009 0,2005 0,1908 0,1784 0,0004 0,0101 0,0225 1 швейцарский франк 1,9015 1,891 1,8503 1,713 0,0105 0,0512 0,1885 1 израильский шекель 0,5175 0,517 0,4985 0,4891 0,0005 0,0190 0,0284 1 канадский доллар 1,3155 1,3135 1,2847 1,278 0,0020 0,0308 0,0375 1 кувейтский динар 5,5787 5,5724 5,5528 5,5952 0,0063 0,0259 -0,0165 1 казахский тенге 0,004 0,004 0,0039 0,0044 0 0,0001 -0,0004 1 киргизский сом 0,02 0,02 0,021 0,0234 0 -0,0010 -0,0034 100 ливанских фунтов 0,1127 0,1129 0,1124 0,1125 -0,0002 0,0003 0,0002 1 малайзийский ринггит 0,4173 0,4176 0,4089 0,4073 -0,0003 0,0084 0,0100 1 мексиканский песо 0,085 0,0849 0,0795 0,0869 0,0001 0,0055 -0,0019 1 молдавская лея 0,0985 0,0986 0,0994 0,0971 -0,0001 -0,0009 0,0014 1 египетский фунт 0,1086 0,1086 0,1079 0,1055 0 0,0007 0,0031 1 норвежская крона 0,1934 0,193 0,1775 0,1856 0,0004 0,0159 0,0078 100 узбекских сомов 0,0164 0,0163 0,0164 0,0179 0,0001 0 -0,0015 1 польский злотый 0,4603 0,4616 0,4308 0,4391 -0,0013 0,0295 0,0212 1 сингапурский доллар 1,2709 1,2715 1,2457 1,2452 -0,0006 0,0252 0,0257 1 саудовский риал 0,4532 0,4532 0,4533 0,4533 0 -0,0001 -0,0001 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4345 2,4293 2,3965 2,3329 0,0052 0,0380 0,1016 1 тайваньский доллар 0,0597 0,0596 0,0594 0,0557 0,0001 0,0003 0,0040 1 таджикский сомони 0,1504 0,1504 0,1644 0,1753 0 -0,0140 -0,0249 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,06 0,0596 0,0594 0,0714 0,0004 0,0006 -0,0114 100 японских иен 1,627 1,6288 1,6231 1,557 -0,0018 0,0039 0,0700 1 новозеландский доллар 1,2008 1,2022 1,1261 1,1066 -0,0014 0,0747 0,0942

(Автор: Зейни Джафаров)

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