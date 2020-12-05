Более половины банковских вкладов в Азербайджане приходится на инвалюту

БАКУ /Trend/ - Объём банковских вкладов населения Азербайджана, включая средства физических лиц, занимающихся индивидуальной предпринимательской деятельностью, в январе-октябре 2020 года составил 7,87 миллиарда манатов.

Как сообщает Trend со ссылкой на статистический отчет Центрального банка Азербайджана (ЦБА), этот показатель указывает на сокращение в годовом исчислении на 10,7 процента.

Согласно данным ЦБА, показатель объема вкладов населения, включая средства физлиц, занимающихся предпринимательством, в национальной валюте в январе-октябре 2020 года составил 3,7 миллиарда манатов, что демонстрирует спад за год на 5,8 процента. Доля вкладов населения в нацвалюте составляет 47 процентов от общего объёма вкладов населения.

Банковские вклады населения в иностранной валюте за отчетный период составили 4,17 миллиарда манатов, что меньше прошлогоднего показателя на 14,6 процента. Удельный вес вкладов населения в инвалюте на начало ноября текущего года составляет 53 процента от всех вкладов.

Вклады резидентов и нерезидентов достигают 7,59 миллиарда манатов и 281,8 миллиона манатов соответственно. С начала ноября прошлого года вложения резидентов сократились на 580,7 миллиона манатов, или же на 7,1 процента, а спад вкладов нерезидентов составил 360,1 миллиона (56,1 процента).

Отметим, что на начало ноября текущего года объем вкладов и депозитов в банках Азербайджана равен 22,4 миллиарда манатов, что на 4,1 процента меньше по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года.

(Автор: Зейни Джафаров)

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