В Азербайджане увеличилось финансирование социально ориентированных расходов

Финансы 6 декабря 2020 16:00 (UTC+04:00)
В Азербайджане увеличилось финансирование социально ориентированных расходов

БАКУ /Trend/ - К концу третьего квартала текущего года государственные расходы сыграли важную роль в поддержании внутреннего спроса.

Как сообщает Trend со ссылкой на обзор денежно-кредитной политики Центрального банка Азербайджана (ЦБА), расходы государственного бюджета Азербайджана по окончании третьего квартала составили 18,6 миллиардов манатов, что на 11,7 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Согласно экономической классификации, 38,5 процентов или свыше семи миллиардов расходов госбюджета были направлены на финансирование социально ориентированных расходов (фонд оплаты труда, стипендии и социальные пособия, расходы на лекарства и продукты питания). Этот показатель указывает на рост в 21,8 процента или 1,3 миллиарда долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Инвестиции в экономику Азербайджана по истечению третьего квартала 2020 года составили 10,4 миллиардов манатов, сократившись за год на 3,8 процента. В общей сложности 38,8 процентов инвестиций пришлись на государственный сектор, а оставшиеся 61,2 процента - на частный.

Отметим, что за третий квартал текущего года государственный бюджет был реализован в размере 5,9 миллиардов манатов и в бюджете образовался дефицит в объеме 677,6 миллионов манатов.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Наталья Кочнева)

Twitter: @jafarov_zeyni

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