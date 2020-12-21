Доходы консолидированного бюджета Азербайджана в 2021 году возрастут на 6,6%

Финансы 21 декабря 2020 12:37 (UTC+04:00)
Доходы консолидированного бюджета Азербайджана в 2021 году возрастут на 6,6%
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В Азербайджане увеличилось производство стройматериалов
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