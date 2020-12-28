В Азербайджане со следующего года увеличивается критерий нуждаемости

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане увеличивается размер критерия нуждаемости на будущий год.

Как сообщает в понедельник Trend, этот вопрос нашел своё отражение в проекте закона Азербайджана "О пределе критерия нуждаемости в Азербайджане на 2021 год", который обсуждался на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).

Так, со следующего года по стране планируется увеличение критерия нуждаемости в среднем на 6,3 процента, или со 160 до 170 манатов.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят во втором чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Зейни Джафаров)