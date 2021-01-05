Манат укрепился к евро и рублю

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на пятое января установлен на уровне 1,7 и 2,0854 маната соответственно, сообщает во вторник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник:

Курсы валют: 05 января 2021 г.: 30 декабря 2020 г.: 05 декабря 2020 г.: 05 января 2020 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0854 2,089 2,0647 1,9035 -0,0036 0,0207 0,1819 1 российский рубль 0,0229 0,0231 0,0228 0,0274 -0,0002 0,0001 -0,0045 1 турецкая лира 0,2291 0,2305 0,2178 0,2858 -0,0014 0,0113 -0,0567 1 австралийский доллар 1,3081 1,3009 1,2628 1,1882 0,0072 0,0453 0,1199 1 аргентинский песо 0,0201 0,0202 0,0208 0,0284 -0,0001 -0,0007 -0,0083 1 белорусский рубль 0,659 0,6617 0,6575 0,808 -0,0027 0,0015 -0,1490 1 бразильский реал 0,3225 0,3266 0,3296 0,42 -0,0041 -0,0071 -0,0975 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4629 0 0 -0,0001 1 южноафриканский ранд 0,1158 0,1159 0,1121 0,1214 -0,0001 0,0037 -0,0056 100 южнокорейских вон 0,1564 0,1565 0,1567 0,147 -0,0001 -0,0003 0,0094 1 чешская крона 0,0797 0,0798 0,0782 0,0748 -0,0001 0,0015 0,0049 100 чилийских песо 0,242 0,2378 0,2264 0,2275 0,0042 0,0156 0,0145 1 китайский юань 0,263 0,2606 0,26 0,2435 0,0024 0,0030 0,0195 1 датская крона 0,2803 0,2808 0,2773 0,2548 -0,0005 0,0030 0,0255 1 грузинский лари 0,5144 0,5193 0,5138 0,5936 -0,0049 0,0006 -0,0792 1 гонконгский доллар 0,2193 0,2193 0,2193 0,2183 0 0 0,0010 1 индийская рупия 0,0232 0,0232 0,023 0,0238 0 0,0002 -0,0006 1 британский фунт стерлингов 2,3089 2,3021 2,2864 2,2284 0,0068 0,0225 0,0805 100 индонезийских рупий 0,0122 0,0121 0,012 0,0122 0,0001 0,0002 0 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,2066 0,2079 0,2013 0,1824 -0,0013 0,0053 0,0242 1 швейцарский франк 1,9308 1,928 1,9083 1,7479 0,0028 0,0225 0,1829 1 израильский шекель 0,5293 0,5282 0,5205 0,4915 0,0011 0,0088 0,0378 1 канадский доллар 1,3323 1,3291 1,322 1,3007 0,0032 0,0103 0,0316 1 кувейтский динар 5,5966 5,568 5,584 5,603 0,0286 0,0126 -0,0064 1 казахский тенге 0,004 0,004 0,004 0,0045 0 0 -0,0005 1 киргизский сом 0,0204 0,0202 0,02 0,0243 0,0002 0,0004 -0,0039 100 ливанских фунтов 0,1122 0,1126 0,1125 0,1128 -0,0004 -0,0003 -0,0006 1 малайзийский ринггит 0,4241 0,4208 0,4184 0,4134 0,0033 0,0057 0,0107 1 мексиканский песо 0,0856 0,0856 0,0855 0,0904 0 0,0001 -0,0048 1 молдавская лея 0,0989 0,0987 0,0983 0,0986 0,0002 0,0006 0,0003 1 египетский фунт 0,1082 0,1079 0,1085 0,106 0,0003 -0,0003 0,0022 1 норвежская крона 0,1995 0,1984 0,194 0,1931 0,0011 0,0055 0,0064 100 узбекских сомов 0,0163 0,0163 0,0164 0,0179 0 -0,0001 -0,0016 1 польский злотый 0,4583 0,4604 0,4621 0,4466 -0,0021 -0,0038 0,0117 1 сингапурский доллар 1,2883 1,2835 1,2754 1,2596 0,0048 0,0129 0,0287 1 саудовский риал 0,4532 0,453 0,4532 0,453 0,0002 0 0,0002 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4629 2,4485 2,4425 2,3463 0,0144 0,0204 0,1166 1 тайваньский доллар 0,0607 0,0605 0,0602 0,0565 0,0002 0,0005 0,0042 1 таджикский сомони 0,1504 0,1504 0,1504 0,1753 0 0 -0,0249 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0597 0,0603 0,0601 0,0714 -0,0006 -0,0004 -0,0117 100 японских иен 1,65 1,6456 1,6363 1,5578 0,0044 0,0137 0,0922 1 новозеландский доллар 1,2254 1,2209 1,2003 1,141 0,0045 0,0251 0,0844

(Автор: Зейни Джафаров)

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