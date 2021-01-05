Манат укрепился к евро и рублю
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на пятое января установлен на уровне 1,7 и 2,0854 маната соответственно, сообщает во вторник Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник:
|
Курсы валют:
|
05 января 2021 г.:
|
30 декабря 2020 г.:
|
05 декабря 2020 г.:
|
05 января 2020 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0854
|
2,089
|
2,0647
|
1,9035
|
-0,0036
|
0,0207
|
0,1819
|
1 российский рубль
|
0,0229
|
0,0231
|
0,0228
|
0,0274
|
-0,0002
|
0,0001
|
-0,0045
|
1 турецкая лира
|
0,2291
|
0,2305
|
0,2178
|
0,2858
|
-0,0014
|
0,0113
|
-0,0567
|
1 австралийский доллар
|
1,3081
|
1,3009
|
1,2628
|
1,1882
|
0,0072
|
0,0453
|
0,1199
|
1 аргентинский песо
|
0,0201
|
0,0202
|
0,0208
|
0,0284
|
-0,0001
|
-0,0007
|
-0,0083
|
1 белорусский рубль
|
0,659
|
0,6617
|
0,6575
|
0,808
|
-0,0027
|
0,0015
|
-0,1490
|
1 бразильский реал
|
0,3225
|
0,3266
|
0,3296
|
0,42
|
-0,0041
|
-0,0071
|
-0,0975
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4629
|
0
|
0
|
-0,0001
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1158
|
0,1159
|
0,1121
|
0,1214
|
-0,0001
|
0,0037
|
-0,0056
|
100 южнокорейских вон
|
0,1564
|
0,1565
|
0,1567
|
0,147
|
-0,0001
|
-0,0003
|
0,0094
|
1 чешская крона
|
0,0797
|
0,0798
|
0,0782
|
0,0748
|
-0,0001
|
0,0015
|
0,0049
|
100 чилийских песо
|
0,242
|
0,2378
|
0,2264
|
0,2275
|
0,0042
|
0,0156
|
0,0145
|
1 китайский юань
|
0,263
|
0,2606
|
0,26
|
0,2435
|
0,0024
|
0,0030
|
0,0195
|
1 датская крона
|
0,2803
|
0,2808
|
0,2773
|
0,2548
|
-0,0005
|
0,0030
|
0,0255
|
1 грузинский лари
|
0,5144
|
0,5193
|
0,5138
|
0,5936
|
-0,0049
|
0,0006
|
-0,0792
|
1 гонконгский доллар
|
0,2193
|
0,2193
|
0,2193
|
0,2183
|
0
|
0
|
0,0010
|
1 индийская рупия
|
0,0232
|
0,0232
|
0,023
|
0,0238
|
0
|
0,0002
|
-0,0006
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,3089
|
2,3021
|
2,2864
|
2,2284
|
0,0068
|
0,0225
|
0,0805
|
100 индонезийских рупий
|
0,0122
|
0,0121
|
0,012
|
0,0122
|
0,0001
|
0,0002
|
0
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,2066
|
0,2079
|
0,2013
|
0,1824
|
-0,0013
|
0,0053
|
0,0242
|
1 швейцарский франк
|
1,9308
|
1,928
|
1,9083
|
1,7479
|
0,0028
|
0,0225
|
0,1829
|
1 израильский шекель
|
0,5293
|
0,5282
|
0,5205
|
0,4915
|
0,0011
|
0,0088
|
0,0378
|
1 канадский доллар
|
1,3323
|
1,3291
|
1,322
|
1,3007
|
0,0032
|
0,0103
|
0,0316
|
1 кувейтский динар
|
5,5966
|
5,568
|
5,584
|
5,603
|
0,0286
|
0,0126
|
-0,0064
|
1 казахский тенге
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,0045
|
0
|
0
|
-0,0005
|
1 киргизский сом
|
0,0204
|
0,0202
|
0,02
|
0,0243
|
0,0002
|
0,0004
|
-0,0039
|
100 ливанских фунтов
|
0,1122
|
0,1126
|
0,1125
|
0,1128
|
-0,0004
|
-0,0003
|
-0,0006
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4241
|
0,4208
|
0,4184
|
0,4134
|
0,0033
|
0,0057
|
0,0107
|
1 мексиканский песо
|
0,0856
|
0,0856
|
0,0855
|
0,0904
|
0
|
0,0001
|
-0,0048
|
1 молдавская лея
|
0,0989
|
0,0987
|
0,0983
|
0,0986
|
0,0002
|
0,0006
|
0,0003
|
1 египетский фунт
|
0,1082
|
0,1079
|
0,1085
|
0,106
|
0,0003
|
-0,0003
|
0,0022
|
1 норвежская крона
|
0,1995
|
0,1984
|
0,194
|
0,1931
|
0,0011
|
0,0055
|
0,0064
|
100 узбекских сомов
|
0,0163
|
0,0163
|
0,0164
|
0,0179
|
0
|
-0,0001
|
-0,0016
|
1 польский злотый
|
0,4583
|
0,4604
|
0,4621
|
0,4466
|
-0,0021
|
-0,0038
|
0,0117
|
1 сингапурский доллар
|
1,2883
|
1,2835
|
1,2754
|
1,2596
|
0,0048
|
0,0129
|
0,0287
|
1 саудовский риал
|
0,4532
|
0,453
|
0,4532
|
0,453
|
0,0002
|
0
|
0,0002
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,4629
|
2,4485
|
2,4425
|
2,3463
|
0,0144
|
0,0204
|
0,1166
|
1 тайваньский доллар
|
0,0607
|
0,0605
|
0,0602
|
0,0565
|
0,0002
|
0,0005
|
0,0042
|
1 таджикский сомони
|
0,1504
|
0,1504
|
0,1504
|
0,1753
|
0
|
0
|
-0,0249
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0597
|
0,0603
|
0,0601
|
0,0714
|
-0,0006
|
-0,0004
|
-0,0117
|
100 японских иен
|
1,65
|
1,6456
|
1,6363
|
1,5578
|
0,0044
|
0,0137
|
0,0922
|
1 новозеландский доллар
|
1,2254
|
1,2209
|
1,2003
|
1,141
|
0,0045
|
0,0251
|
0,0844
(Автор: Зейни Джафаров)
Twitter:@jafarov_zeyni