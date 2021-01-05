Манат укрепился к евро и рублю

Финансы 5 января 2021 09:41 (UTC+04:00)
Манат укрепился к евро и рублю

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на пятое января установлен на уровне 1,7 и 2,0854 маната соответственно, сообщает во вторник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник:

Курсы валют:

05 января 2021 г.:

30 декабря 2020 г.:

05 декабря 2020 г.:

05 января 2020 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

2,0854

2,089

2,0647

1,9035

-0,0036

0,0207

0,1819

1 российский рубль

0,0229

0,0231

0,0228

0,0274

-0,0002

0,0001

-0,0045

1 турецкая лира

0,2291

0,2305

0,2178

0,2858

-0,0014

0,0113

-0,0567

1 австралийский доллар

1,3081

1,3009

1,2628

1,1882

0,0072

0,0453

0,1199

1 аргентинский песо

0,0201

0,0202

0,0208

0,0284

-0,0001

-0,0007

-0,0083

1 белорусский рубль

0,659

0,6617

0,6575

0,808

-0,0027

0,0015

-0,1490

1 бразильский реал

0,3225

0,3266

0,3296

0,42

-0,0041

-0,0071

-0,0975

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4628

0,4628

0,4629

0

0

-0,0001

1 южноафриканский ранд

0,1158

0,1159

0,1121

0,1214

-0,0001

0,0037

-0,0056

100 южнокорейских вон

0,1564

0,1565

0,1567

0,147

-0,0001

-0,0003

0,0094

1 чешская крона

0,0797

0,0798

0,0782

0,0748

-0,0001

0,0015

0,0049

100 чилийских песо

0,242

0,2378

0,2264

0,2275

0,0042

0,0156

0,0145

1 китайский юань

0,263

0,2606

0,26

0,2435

0,0024

0,0030

0,0195

1 датская крона

0,2803

0,2808

0,2773

0,2548

-0,0005

0,0030

0,0255

1 грузинский лари

0,5144

0,5193

0,5138

0,5936

-0,0049

0,0006

-0,0792

1 гонконгский доллар

0,2193

0,2193

0,2193

0,2183

0

0

0,0010

1 индийская рупия

0,0232

0,0232

0,023

0,0238

0

0,0002

-0,0006

1 британский фунт стерлингов

2,3089

2,3021

2,2864

2,2284

0,0068

0,0225

0,0805

100 индонезийских рупий

0,0122

0,0121

0,012

0,0122

0,0001

0,0002

0

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,2066

0,2079

0,2013

0,1824

-0,0013

0,0053

0,0242

1 швейцарский франк

1,9308

1,928

1,9083

1,7479

0,0028

0,0225

0,1829

1 израильский шекель

0,5293

0,5282

0,5205

0,4915

0,0011

0,0088

0,0378

1 канадский доллар

1,3323

1,3291

1,322

1,3007

0,0032

0,0103

0,0316

1 кувейтский динар

5,5966

5,568

5,584

5,603

0,0286

0,0126

-0,0064

1 казахский тенге

0,004

0,004

0,004

0,0045

0

0

-0,0005

1 киргизский сом

0,0204

0,0202

0,02

0,0243

0,0002

0,0004

-0,0039

100 ливанских фунтов

0,1122

0,1126

0,1125

0,1128

-0,0004

-0,0003

-0,0006

1 малайзийский ринггит

0,4241

0,4208

0,4184

0,4134

0,0033

0,0057

0,0107

1 мексиканский песо

0,0856

0,0856

0,0855

0,0904

0

0,0001

-0,0048

1 молдавская лея

0,0989

0,0987

0,0983

0,0986

0,0002

0,0006

0,0003

1 египетский фунт

0,1082

0,1079

0,1085

0,106

0,0003

-0,0003

0,0022

1 норвежская крона

0,1995

0,1984

0,194

0,1931

0,0011

0,0055

0,0064

100 узбекских сомов

0,0163

0,0163

0,0164

0,0179

0

-0,0001

-0,0016

1 польский злотый

0,4583

0,4604

0,4621

0,4466

-0,0021

-0,0038

0,0117

1 сингапурский доллар

1,2883

1,2835

1,2754

1,2596

0,0048

0,0129

0,0287

1 саудовский риал

0,4532

0,453

0,4532

0,453

0,0002

0

0,0002

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,4629

2,4485

2,4425

2,3463

0,0144

0,0204

0,1166

1 тайваньский доллар

0,0607

0,0605

0,0602

0,0565

0,0002

0,0005

0,0042

1 таджикский сомони

0,1504

0,1504

0,1504

0,1753

0

0

-0,0249

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,0597

0,0603

0,0601

0,0714

-0,0006

-0,0004

-0,0117

100 японских иен

1,65

1,6456

1,6363

1,5578

0,0044

0,0137

0,0922

1 новозеландский доллар

1,2254

1,2209

1,2003

1,141

0,0045

0,0251

0,0844

(Автор: Зейни Джафаров)

Twitter:@jafarov_zeyni

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Самые рейтинговые и популярные азербайджанские фильмы по версии Internet Movie Database
Самые рейтинговые и популярные азербайджанские фильмы по версии Internet Movie Database
Самый масштабный клип Jony с применением новых технологий
Самый масштабный клип Jony с применением новых технологий
Мири Юсиф решил покорить турецкий музыкальный олимп (ВИДЕО)
Мири Юсиф решил покорить турецкий музыкальный олимп (ВИДЕО)
Loading Bars
Лента новостей
Южнокорейская компания намерена открыть автоцентр в Ташобласти за 1 млн долларов Узбекистан 11:00
История любви героя Карабахской войны Ибрагима Гусейнли – сын родился после гибели отца (ВИДЕО, ФОТО) Социум 11:00
Узбекистан в 2021 году освоит инвестиции в размере 251,08 трлн. сумов Узбекистан 10:58
На пограничных КПП Туркменистана продлен режим тестовых автотранспортных перевозок Транспорт 10:57
Поисковая система Google по итогам 2020 года остается самой популярной в Азербайджане ИКТ 10:51
О традициях гостеприимства в Азербайджане рассказали в России Социум 10:48
Исламский банк развития оплатит ремонт дороги «Ташкент-Термез» Узбекистан 10:44
Туркменистан и Афганистан ведут работу по строительству международной оптико-волоконной системы связи Энергетика 10:43
В прошлом году из Узбекистан было экспортировано шелковой продукции более чем на 76 миллионов долларов Узбекистан 10:43
Очень скоро мы станем свидетелями нового экономического чуда в Карабахе – украинский эксперт Политика 10:36
SOCAR Petroleum запустила новую модульную АЗС (ФОТО) Энергетика 10:31
В Ташкенте за два года будут построены 66 гостиниц и 12 торгово-развлекательных центров Узбекистан 10:25
Цена на азербайджанскую нефть остается в диапазоне $50 за баррель Финансы 10:24
В МИВТ Узбекистана обозначены ключевые направления деятельности и приоритетные задачи Узбекистан 10:15
Активность азербайджанских пользователей Facebook незначительно снизилась ИКТ 10:12
В Индии проверяют данные о возможной вспышке птичьего гриппа Другие страны 10:10
Драгоценные металлы в Азербайджане дорожают Финансы 10:08
Нацбанк Грузии установил обменный курс лари на вторник Грузия 09:56
Объявлены новые предварительные сроки завершения модернизации «Satti» Энергетика 09:56
Бактрансагентство не обращалось в Тарифный совет за повышением цен на пассажироперевозки Общество 09:48
Манат укрепился к евро и рублю Финансы 09:41
В Каспийском море произошло землетрясение Происшествия 09:35
Биржа Нью-Йорка отказалась от планов прекратить торговлю акциями трех китайских компаний США 09:17
В Азербайджане внесены изменения в перечень товаров, цены на которые регулируются государством Общество 09:06
Байден пообещал американцам по $2 тыс. в качестве соцпомощи в случае контроля демократами сената США 08:55
SOFAZ об основных направлениях сотрудничества с зарубежными партнерами Энергетика 08:42
Трамп призвал сторонников на митинге в Джорджии не дать украсть победу на выборах США 08:37
Минздрав Израиля одобрил использование вакцины Moderna Израиль 08:16
Турция приветствует открытие границ между Катаром и Саудовской Аравией Турция 08:01
За сутки в Казахстане выявлены 723 заболевших коронавирусом Казахстан 07:45
Объем экспорта одежды из Ирана составил $40 млн за 7 месяцев Экономика 07:30
Инфляция в Грузии в годовом исчислении составила 2,4% Грузия 07:15
Глава МИД Боливии заразился коронавирусом Другие страны 06:48
Ведомство США не поддержало снижение дозы вакцин от коронавируса США 06:26
Аналитики назвали главные риски 2021 года В мире 05:51
Власти Японии намерены 7 января ввести на месяц режим ЧС в столичном регионе Другие страны 05:25
Туризм стал основным источником валютных поступлений Грузии Бизнес 05:00
Психологи оценили влияние кошек на работу хозяев на удаленке В мире 04:47
Предприниматели США призывают Конгресс утвердить победу Байдена на президентских выборах США 04:31
Первая партия вакцины Moderna прибудет в Латвию 11 января Европа 04:07
Два представителя футбольной "Барселоны" заразились коронавирусом Спорт 03:38
Заражение британским штаммом коронавируса выявили в штате Нью-Йорк США 03:15
Власти Германии готовятся продлить локдаун из-за коронавируса Европа 02:48
"Ливерпуль" прервал 12-матчевую беспроигрышную серию в чемпионате Англии по футболу Спорт 02:28
США считают, что обогащение Ираном урана до 20% является ядерным вымогательством США 02:01
В ООН призвали Иран отказаться от обогащения урана до 20% Ядерная программа 01:26
Джонсон объявил о введении карантина в Англии из-за ухудшения эпидемической ситуации Европа 00:58
В мире за сутки выявили более 583 тыс. случаев заражения коронавирусом - ВОЗ В мире 00:39
Саудовская Аравия и Катар откроют воздушные, наземные и морские границы Арабские страны 00:13
В Азербайджане изменены тарифы и цены на ряд товаров и услуг Экономика 4 января 23:44
В Бразилии у двух человек выявили "британский" штамм коронавируса Другие страны 4 января 23:24
Соглашение о прекращении блокады Катара будет подписано 5 января Арабские страны 4 января 23:05
Министры ОПЕК+ перенесли переговоры на вечер 5 января - источник Энергетика 4 января 22:51
В Кыргызстане больше начали пользоваться платежными картами Кыргызстан 4 января 22:35
МАГАТЭ подтвердило, что в Иране началось обогащение урана до 20% Ядерная программа 4 января 22:30
«Guardian» включил Грузию в список лучших туристических направлений 2021 года Грузия 4 января 22:25
Демократы просят ФБР возбудить уголовное дело против Трампа США 4 января 22:10
Pfizer одобрила поставку 800 тыс. доз вакцины от коронавируса Северной Македонии Другие страны 4 января 21:52
США считают, что переговоры по ядерному разоружению должны вестись лишь при участии Китая США 4 января 21:35
Около 10 тысяч человек выздоровели от коронавируса в Турции за сутки Турция 4 января 21:17
Саудовская Аравия считает, что новый штамм COVID может замедлить восстановление экономики Арабские страны 4 января 21:01
Турецкие ученые разработали 10-секундный тест на коронавирус Турция 4 января 20:44
Акционеры Fiat Chrysler и Peugeot одобрили слияние компаний В мире 4 января 20:35
В ЮАР экстренно проверяют действие вакцин от COVID-19 на новый вирус-мутант Другие страны 4 января 20:15
Рейсы Баку-Нахчыван-Баку не выполняются из-за сильного тумана Транспорт 4 января 19:59
В Азербайджане выявлено еще 334 случая заражения коронавирусом, 1 891 человек выздоровел Общество 4 января 19:58
Карабахская одежда - отличительный крой и яркие цвета тканей (ФОТО) Стиль 4 января 19:44
Минюст США разочарован решением лондонского суда по делу Ассанжа США 4 января 19:34
В Норвегии выявили первый случай заражения штаммом коронавируса из ЮАР Европа 4 января 19:16
Офис Apple откроется в Узбекистане — Мининфоком Узбекистан 4 января 19:05
За минувшие сутки в Иране от коронавируса скончались 110 человек Общество 4 января 19:01
Министерский комитет ОПЕК+ не вынес рекомендацию по добыче Энергетика 4 января 18:43
В Грузии зафиксировали первый случай нового штамма коронавируса Грузия 4 января 18:30
Видеокадры из села Зивел Кельбаджарского района (ВИДЕО/ФОТО) Политика 4 января 18:20
Создание Фонда возрождения Карабаха имеет большое значение и для будущих поколений - депутат Политика 4 января 18:19
В работе Telegram произошел сбой ИКТ 4 января 18:07
Пиротехники МЧС России будут работать в Агдамском районе Политика 4 января 17:45
Последние часы своей жизни Наиля Мирмамедли посвятила творчеству. Ничто не предвещало беды... Культура 4 января 17:43
Жажда реванша может быть чревата для Армении еще более тяжелыми последствиями - депутат Политика 4 января 17:30
"Кусарская баллада" Фуада Ахундова и Бахрама Багирзаде – история одного из прекрасных уголков Азербайджана (ВИДЕО) Культура 4 января 16:20
В Агдаме начинается процесс разминирования Политика 4 января 16:06
Семье шехида Аллахверди Аллахвердиева назначена ежемесячная президентская пенсия (ФОТО) Общество 4 января 15:57
В Азербайджане стартует международный конкурс искусств "Надежда 2021" (ФОТО) Культура 4 января 15:52
Несмотря на давление в период войны, никому не удалось вынудить Президента Азербайджана свернуть с верного пути - депутат Политика 4 января 15:46
Состояние здоровья главного редактора АМИ Trend продолжает улучшаться Общество 4 января 15:23
ООО «Азералюминий» объявило тендер на закупку приборов Тендеры 4 января 15:08
В северном регионе Туркменистана активно развивается садоводство Бизнес 4 января 14:59
Стоимость драгметаллов в Азербайджане за последнюю неделю 2020 года (ОБЗОР) Финансы 4 января 14:46
Российские саперы уже в Гяндже - представитель МЧС РФ (ФОТО) Политика 4 января 14:44
Eni Turkmenistan объявила тендер на предоставление грузовых автомобилей Тендеры 4 января 14:33
Обзор валютного рынка Азербайджана за последнюю неделю 2020 года Финансы 4 января 14:21
Товарно-сырьевая биржа Туркменистана продлила тендер на цифровизацию деятельности Тендеры 4 января 14:07
Chrome продолжает лидировать в списке самых популярных браузеров в Азербайджане ИКТ 4 января 14:02
Реваншистские идеи армян - не что иное, как популизм - депутат Политика 4 января 13:51
За сутки в Грузии выявлено 594 новых случая коронавируса Грузия 4 января 13:46
Нефтяник с душой романтика Шахгюндюз Джаббаров – герой Карабахской войны. Он шел в бой, играя в душе на сазе (ВИДЕО, ФОТО) Социум 4 января 13:33
В России коронавирусом за сутки заразились 23 351 человек Россия 4 января 13:11
В Британии началась вакцинация препаратом AstraZeneca и Оксфорда Европа 4 января 13:09
Скончалась известный азербайджанский композитор Наиля Мирмамедли Социум 4 января 13:08
Узбекско-корейское СП объявило тендер Тендеры 4 января 13:04
Все новости