Минфин Азербайджана выставляет на торги дисконтные краткосрочные облигации

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) 12 января 2021 года пройдет аукцион по размещению дисконтных краткосрочных облигаций Министерства финансов Азербайджана на общую сумму 20 миллионов манатов, сообщает Trend со ссылкой на биржу.

На торгах будут предложены облигации номиналом 100 манатов и со сроком обращения 364 дня.

Срок оплаты по облигациям - 11 января 2022 года.

Андеррайтером по выпуску государственных облигаций Министерства финансов является инвестиционная компания Pasha Kapital.

В ходе аукциона допускается принятие неконкурентных ордеров при условии, что выпуск облигаций не превышает 20 процентов. Кроме того, эмитент может не принимать эти заказы, если объем заказов, выданных участниками аукциона на покупку облигаций, ниже 20 процентов от объема облигаций, выпущенных эмитентом с аукциона.

В случае, если в ходе аукциона государственные облигации превысят предложение спроса и цена будет удовлетворена эмитентом, объем облигаций, предлагаемых эмитентом, может быть увеличен до 50 процентов.

Отметим, что на 2021 год Министерством финансов Азербайджана планируется эмиссия 17 миллионов облигаций, сумма которых оценивается в 1,7 миллиарда манатов.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Надир Насиров)

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