Рост спроса на инвалюту в Азербайджане носит временный характер – Центробанк

БАКУ /Trend/ - 12 января 2021 года Центральный банк Азербайджана (ЦБА) на валютном аукционе, проведенном с участием Государственного нефтяного фонда (ГНФАР) , реализовал банкам 142,2 миллиона долларов США, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Центробанк страны.

Спрос со стороны банков на аукционе был полностью обеспечен. По итогам аукциона средневзвешенный курс маната к доллару составил 1,7 AZN/USD.

В ЦБА сообщили, что ожидания, сформировавшиеся в последние дни на фоне необоснованных новостей в прессе и социальных сетях о падении маната, обусловили определенный спрос на рынке наличной валюты, что сказалось на относительном росте спроса на валютных аукционах. Однако, учитывая рост цен на нефть по сравнению с 2020 годом, принятие позитивных решений по добыче нефти на недавнем заседании ОПЕК+, запуск во всем мире программ вакцинации против вируса COVID-19 и значительные трансферты из Государственного нефтяного фонда, мнения по поводу падения маната необоснованны. В связи с этим растущий спрос на наличную валюту носит временный характер и вскоре утихнет.

В то же время, в последние дни появляются сообщения о том, что у банков возникли проблемы с продажей безналичных долларов США и это связано с валютными аукционами, что также является необоснованным. Сообщается, что валютные аукционы проводятся Центральным банком два раза в неделю (вторник и четверг) и требования банков по наличной и безналичной валюте на этих аукционах удовлетворяются в полном объеме.

Напомним, что начиная с 2017 года, курс национальной валюты является стабильным. В текущем году обеспечение стабильности на валютном рынке также будет оставаться в центре внимания Центробанка Азербайджана.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Надир Насиров)

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