Депозитные аукционы Центробанка Азербайджана будут проводиться в случаях требования ликвидности

БАКУ /Trend/ - С целью повышения эффективности регулирующих операций Центрального банка Азербайджана, гибкого регулирования объема этих операций и оказания дополнительной поддержки развитию денежного рынка в 2021 году внесен ряд нововведений в операционную структуру Центрального банка и управление ликвидностью.

Как сообщает Trend со ссылкой на источник на финансовом рынке страны, с 2021 года для регулирования ликвидности будут использоваться в основном аукционы по размещению нот Центробанка. Основная причина, по которой аукционы по нотам являются предпочтительными, заключается в дальнейшем развитии межбанковского денежного рынка. Так, наличие нот в портфеле банков повышает возможности проведения обеспеченных операций на денежном рынке.

Было отмечено, что депозитные аукционы будут проводиться в случаях, когда этого будет требовать ликвидность. Информация о сроках проведения депозитного аукциона будет заранее размещена на интернет-странице Центробанка Азербайджана.

Напомним, что к проведению депозитных аукционов Центробанк Азербайджана приступил в июне 2016 года.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Наталья Кочнева)

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