Евро и рубль подорожали к манату

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 21 января установлен на уровне 1,7 и 2,0623 маната соответственно, сообщает в четверг Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг:

Курсы валют: 21 января 2021 г.: 19 января 2021 г.: 21 декабря 2020 г.: 21 января 2020 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0623 2,0562 2,0717 1,8868 0,0061 -0,0094 0,1755 1 российский рубль 0,0232 0,023 0,0229 0,0276 0,0002 0,0003 -0,0044 1 турецкая лира 0,2291 0,2277 0,2213 0,287 0,0014 0,0078 -0,0579 1 австралийский доллар 1,3212 1,3109 1,287 1,1668 0,0103 0,0342 0,1544 1 аргентинский песо 0,0197 0,0198 0,0205 0,0283 -0,0001 -0,0008 -0,0086 1 белорусский рубль 0,6698 0,666 0,6779 0,8024 0,0038 -0,0081 -0,1326 1 бразильский реал 0,3203 0,3209 0,3344 0,406 -0,0006 -0,0141 -0,0857 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,1143 0,1125 0,1152 0,117 0,0018 -0,0009 -0,0027 100 южнокорейских вон 0,1546 0,1544 0,1541 0,1458 0,0002 0,0005 0,0088 1 чешская крона 0,079 0,0787 0,0792 0,0752 0,0003 -0,0002 0,0038 100 чилийских песо 0,2353 0,2317 0,2342 0,2209 0,0036 0,0011 0,0144 1 китайский юань 0,2631 0,2621 0,2595 0,2466 0,0010 0,0036 0,0165 1 датская крона 0,2772 0,2764 0,2785 0,2525 0,0008 -0,0013 0,0247 1 грузинский лари 0,5159 0,5159 0,5199 0,5907 0 -0,0040 -0,0748 1 гонконгский доллар 0,2193 0,2193 0,2193 0,2187 0 0 0,0006 1 индийская рупия 0,0233 0,0232 0,023 0,0239 0,0001 0,0003 -0,0006 1 британский фунт стерлингов 2,3263 2,3125 2,2722 2,2124 0,0138 0,0541 0,1139 100 индонезийских рупий 0,0121 0,0121 0,012 0,0124 0 0,0001 -0,0003 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,2042 0,203 0,2045 0,1785 0,0012 -0,0003 0,0257 1 швейцарский франк 1,9128 1,9081 1,9173 1,7568 0,0047 -0,0045 0,1560 1 израильский шекель 0,5207 0,526 0,5249 0,4919 -0,0053 -0,0042 0,0288 1 канадский доллар 1,3474 1,3358 1,3232 1,302 0,0116 0,0242 0,0454 1 кувейтский динар 5,612 5,6043 5,5838 5,5995 0,0077 0,0282 0,0125 1 казахский тенге 0,0041 0,004 0,0041 0,0045 0,0001 0 -0,0004 1 киргизский сом 0,0202 0,0204 0,0201 0,0243 -0,0002 0,0001 -0,0041 100 ливанских фунтов 0,1124 0,1125 0,1122 0,1125 -0,0001 0,0002 -0,0001 1 малайзийский ринггит 0,4217 0,4199 0,4201 0,4178 0,0018 0,0016 0,0039 1 мексиканский песо 0,0869 0,0864 0,0843 0,0909 0,0005 0,0026 -0,0040 1 молдавская лея 0,0974 0,0982 0,0988 0,0966 -0,0008 -0,0014 0,0008 1 египетский фунт 0,1081 0,1081 0,1082 0,1079 0 -0,0001 0,0002 1 норвежская крона 0,2009 0,1985 0,1954 0,1901 0,0024 0,0055 0,0108 100 узбекских сомов 0,0162 0,0163 0,0162 0,0178 -0,0001 0 -0,0016 1 польский злотый 0,455 0,454 0,4621 0,4444 0,0010 -0,0071 0,0106 1 сингапурский доллар 1,2842 1,2787 1,2753 1,2602 0,0055 0,0089 0,0240 1 саудовский риал 0,4532 0,4532 0,4531 0,4531 0 0,0001 0,0001 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4486 2,4487 2,4547 2,3459 -0,0001 -0,0061 0,1027 1 тайваньский доллар 0,0608 0,0607 0,0603 0,0567 0,0001 0,0005 0,0041 1 таджикский сомони 0,1506 0,1506 0,1504 0,1754 0 0,0002 -0,0248 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0602 0,0601 0,0607 0,0699 0,0001 -0,0005 -0,0097 100 японских иен 1,6429 1,6346 1,6437 1,5459 0,0083 -0,0008 0,0970 1 новозеландский доллар 1,2249 1,2122 1,2062 1,1231 0,0127 0,0187 0,1018

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

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