Евро и рубль подорожали к манату
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 21 января установлен на уровне 1,7 и 2,0623 маната соответственно, сообщает в четверг Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг:
|
Курсы валют:
|
21 января 2021 г.:
|
19 января 2021 г.:
|
21 декабря 2020 г.:
|
21 января 2020 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0623
|
2,0562
|
2,0717
|
1,8868
|
0,0061
|
-0,0094
|
0,1755
|
1 российский рубль
|
0,0232
|
0,023
|
0,0229
|
0,0276
|
0,0002
|
0,0003
|
-0,0044
|
1 турецкая лира
|
0,2291
|
0,2277
|
0,2213
|
0,287
|
0,0014
|
0,0078
|
-0,0579
|
1 австралийский доллар
|
1,3212
|
1,3109
|
1,287
|
1,1668
|
0,0103
|
0,0342
|
0,1544
|
1 аргентинский песо
|
0,0197
|
0,0198
|
0,0205
|
0,0283
|
-0,0001
|
-0,0008
|
-0,0086
|
1 белорусский рубль
|
0,6698
|
0,666
|
0,6779
|
0,8024
|
0,0038
|
-0,0081
|
-0,1326
|
1 бразильский реал
|
0,3203
|
0,3209
|
0,3344
|
0,406
|
-0,0006
|
-0,0141
|
-0,0857
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1143
|
0,1125
|
0,1152
|
0,117
|
0,0018
|
-0,0009
|
-0,0027
|
100 южнокорейских вон
|
0,1546
|
0,1544
|
0,1541
|
0,1458
|
0,0002
|
0,0005
|
0,0088
|
1 чешская крона
|
0,079
|
0,0787
|
0,0792
|
0,0752
|
0,0003
|
-0,0002
|
0,0038
|
100 чилийских песо
|
0,2353
|
0,2317
|
0,2342
|
0,2209
|
0,0036
|
0,0011
|
0,0144
|
1 китайский юань
|
0,2631
|
0,2621
|
0,2595
|
0,2466
|
0,0010
|
0,0036
|
0,0165
|
1 датская крона
|
0,2772
|
0,2764
|
0,2785
|
0,2525
|
0,0008
|
-0,0013
|
0,0247
|
1 грузинский лари
|
0,5159
|
0,5159
|
0,5199
|
0,5907
|
0
|
-0,0040
|
-0,0748
|
1 гонконгский доллар
|
0,2193
|
0,2193
|
0,2193
|
0,2187
|
0
|
0
|
0,0006
|
1 индийская рупия
|
0,0233
|
0,0232
|
0,023
|
0,0239
|
0,0001
|
0,0003
|
-0,0006
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,3263
|
2,3125
|
2,2722
|
2,2124
|
0,0138
|
0,0541
|
0,1139
|
100 индонезийских рупий
|
0,0121
|
0,0121
|
0,012
|
0,0124
|
0
|
0,0001
|
-0,0003
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,2042
|
0,203
|
0,2045
|
0,1785
|
0,0012
|
-0,0003
|
0,0257
|
1 швейцарский франк
|
1,9128
|
1,9081
|
1,9173
|
1,7568
|
0,0047
|
-0,0045
|
0,1560
|
1 израильский шекель
|
0,5207
|
0,526
|
0,5249
|
0,4919
|
-0,0053
|
-0,0042
|
0,0288
|
1 канадский доллар
|
1,3474
|
1,3358
|
1,3232
|
1,302
|
0,0116
|
0,0242
|
0,0454
|
1 кувейтский динар
|
5,612
|
5,6043
|
5,5838
|
5,5995
|
0,0077
|
0,0282
|
0,0125
|
1 казахский тенге
|
0,0041
|
0,004
|
0,0041
|
0,0045
|
0,0001
|
0
|
-0,0004
|
1 киргизский сом
|
0,0202
|
0,0204
|
0,0201
|
0,0243
|
-0,0002
|
0,0001
|
-0,0041
|
100 ливанских фунтов
|
0,1124
|
0,1125
|
0,1122
|
0,1125
|
-0,0001
|
0,0002
|
-0,0001
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4217
|
0,4199
|
0,4201
|
0,4178
|
0,0018
|
0,0016
|
0,0039
|
1 мексиканский песо
|
0,0869
|
0,0864
|
0,0843
|
0,0909
|
0,0005
|
0,0026
|
-0,0040
|
1 молдавская лея
|
0,0974
|
0,0982
|
0,0988
|
0,0966
|
-0,0008
|
-0,0014
|
0,0008
|
1 египетский фунт
|
0,1081
|
0,1081
|
0,1082
|
0,1079
|
0
|
-0,0001
|
0,0002
|
1 норвежская крона
|
0,2009
|
0,1985
|
0,1954
|
0,1901
|
0,0024
|
0,0055
|
0,0108
|
100 узбекских сомов
|
0,0162
|
0,0163
|
0,0162
|
0,0178
|
-0,0001
|
0
|
-0,0016
|
1 польский злотый
|
0,455
|
0,454
|
0,4621
|
0,4444
|
0,0010
|
-0,0071
|
0,0106
|
1 сингапурский доллар
|
1,2842
|
1,2787
|
1,2753
|
1,2602
|
0,0055
|
0,0089
|
0,0240
|
1 саудовский риал
|
0,4532
|
0,4532
|
0,4531
|
0,4531
|
0
|
0,0001
|
0,0001
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,4486
|
2,4487
|
2,4547
|
2,3459
|
-0,0001
|
-0,0061
|
0,1027
|
1 тайваньский доллар
|
0,0608
|
0,0607
|
0,0603
|
0,0567
|
0,0001
|
0,0005
|
0,0041
|
1 таджикский сомони
|
0,1506
|
0,1506
|
0,1504
|
0,1754
|
0
|
0,0002
|
-0,0248
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0602
|
0,0601
|
0,0607
|
0,0699
|
0,0001
|
-0,0005
|
-0,0097
|
100 японских иен
|
1,6429
|
1,6346
|
1,6437
|
1,5459
|
0,0083
|
-0,0008
|
0,0970
|
1 новозеландский доллар
|
1,2249
|
1,2122
|
1,2062
|
1,1231
|
0,0127
|
0,0187
|
0,1018
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)
Twitter: @jafarov_zeyni