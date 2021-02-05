Биткоин перевалил за отметку в $37 тысяч

Стоимость самой популярной криптовалюты, биткоина, в пятницу утром умеренно дорожает, находясь выше отметки в 37 тысяч долларов. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 9.00 стоимость биткоина снижается на 1,27%, до 37 160 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин дешевеет на 0,96%, до 37 213 долларов. Динамика приводится за сутки.

На долю биткоина приходится 68,3% всего глобального рынка криптовалют.

"Хотя биржевой курс биткоина и несколько замедлил свой рост по сравнению с серединой января, сегодня он продолжает поступательное движение вверх. По нашим оценкам, социальная матрица крипторынка на сегодня складывается таким образом, что к концу дня 5 февраля ведущая криптовалюта вполне может преодолеть значения в 38 300 долларов за монету", — прокомментировал ситуацию директор Центра социальных матричных технологий "Социома" Владимир Панушкин.

Биткоин взлетел в цене во второй половине декабря. Криптовалюта 16 декабря превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года, и с тех пор успела превысить его более чем вдвое. 8 января биткоин установил очередной исторический рекорд в 41 950 долларов, затем стал заметно корректироваться.