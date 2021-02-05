Биткоин перевалил за отметку в $37 тысяч

Финансы 5 февраля 2021 10:31 (UTC+04:00)
Биткоин перевалил за отметку в $37 тысяч

Стоимость самой популярной криптовалюты, биткоина, в пятницу утром умеренно дорожает, находясь выше отметки в 37 тысяч долларов. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 9.00 стоимость биткоина снижается на 1,27%, до 37 160 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин дешевеет на 0,96%, до 37 213 долларов. Динамика приводится за сутки.

На долю биткоина приходится 68,3% всего глобального рынка криптовалют.

"Хотя биржевой курс биткоина и несколько замедлил свой рост по сравнению с серединой января, сегодня он продолжает поступательное движение вверх. По нашим оценкам, социальная матрица крипторынка на сегодня складывается таким образом, что к концу дня 5 февраля ведущая криптовалюта вполне может преодолеть значения в 38 300 долларов за монету", — прокомментировал ситуацию директор Центра социальных матричных технологий "Социома" Владимир Панушкин.

Биткоин взлетел в цене во второй половине декабря. Криптовалюта 16 декабря превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года, и с тех пор успела превысить его более чем вдвое. 8 января биткоин установил очередной исторический рекорд в 41 950 долларов, затем стал заметно корректироваться.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Правительство Грузии расшило программу субсидирования кредитов бизнеса
Правительство Грузии расшило программу субсидирования кредитов бизнеса
Мэрия Тбилиси предлагает объектам питания обустроить открытые пространства
Мэрия Тбилиси предлагает объектам питания обустроить открытые пространства
EFSE заинтересован в потенциале технологических инноваций Грузии
EFSE заинтересован в потенциале технологических инноваций Грузии
Loading Bars
Лента новостей
К программам активной занятости привлечены 2500 членов семей шехидов и участников Отечественной войны Азербайджана Общество 10:41
Размер выплаченных компенсаций вкладчикам закрывшихся азербайджанских банков превышает 622 млн манатов Финансы 10:36
Газовое соглашение Азербайджана и Туркменистана - начало новой эры сотрудничества на Каспии - газета "Azernews" Политика 10:34
Биткоин перевалил за отметку в $37 тысяч Финансы 10:31
Золото и серебро в Азербайджане вновь подешевели Финансы 10:16
Совершенство в простоте Improtex Motors представил новый Rolls-Royce Ghost (ФОТО) Общество 10:09
Equinor прокомментировала информацию о закрытии своих офисов в Азербайджане Энергетика 10:06
Со светофоров на ряде улиц Баку будут убраны цифровые таймеры – БТА Общество 10:04
Рубль и лира подорожали к манату Финансы 09:45
Новый глава Агентства по разминированию Азербайджана представлен коллективу Политика 09:40
Чистый убыток Ford превысил миллиард долларов США 09:37
Нефть дорожает в ожидании результатов снижения её добычи Энергетика 09:34
Когда возобновит работу Бакинский метрополитен? Общество 09:29
Реализация инфраструктурных проектов на освобожденных территориях Азербайджана ускорит развитие ненефтяной промышленности Бизнес 09:19
Азербайджан является важной частью диверсификации энергоснабжения Европы – МИД Австрии Энергетика 09:00
Гонконг не будет обслуживать счета, оформленные на паспорта заморских территорий Британии Финансы 08:56
Казахстан обсуждает вопросы приобретения турецких беспилотников Казахстан 08:51
В Бразилии принят закон, который упростит регистрацию "Спутника V" Другие страны 08:35
Авторынок Великобритании начал год с наихудшим показателем за полвека Бизнес 08:26
Производство бытовой техники в Иране достигнет рекордного уровня в текущем году Экономика 08:10
1186 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане Казахстан 08:07
Правительство Грузии расшило программу субсидирования кредитов бизнеса Финансы 08:05
Oбзор присутствия ВС США за рубежом проведут при консультациях с союзниками - Пентагон США 07:48
Власти Парагвая подписали соглашение о покупке вакцины "Спутник V" Другие страны 07:31
NASA поручило компании Firefly доставить исследовательскую аппаратуру на Луну США 07:07
Минздрав Японии намерен одобрить вакцину Pfizer 15 февраля Другие страны 06:51
Johnson & Johnson подала заявку на регистрацию вакцины от коронавируса в США США 06:25
В Перу выявили бразильский штамм коронавируса Другие страны 06:09
Отправка Нацгвардии в Вашингтон после беспорядков стоила властям США $480 млн Финансы 05:48
Меркель заявила, что поворотная точка второй волны пандемии в ФРГ пройдена Европа 05:31
Байден выдвинул Саманту Пауэр на пост главы USAID США 05:09
Фон дер Ляйен заявила, что не знает, когда сделает прививку от коронавируса Европа 04:50
Чемпионат мира по бобслею и скелетону стартует в Альтенберге Спорт 04:27
Разработчик машин для голосования в США подал иск против Fox News и адвокатов Трампа США 04:03
Биологи из Гарварда превратили плавники аквариумной рыбки в подобие лап США 03:49
В США заявили, что будут противостоять Китаю с "позиции силы" во всех сферах США 03:35
Обвинители хотят, чтобы Трамп на следующей неделе дал показания в рамках импичмента США 03:14
"Челси" нанес "Тоттенхэму" третье поражение подряд в чемпионате Англии Спорт 02:51
Главы МИД "евротройки" и США обсудят возобновление иранской ядерной сделки Европа 02:27
В мире за сутки выявили более 464 тыс. случаев заражения коронавирусом В мире 02:06
Биржевые индексы в Нью-Йорке выросли Финансы 02:05
США пересмотрят дислокацию войск за рубежом, приостановив вывод сил из Германии США 01:39
Россельхознадзор разрешил с 8 февраля поставки яблок еще с 28 предприятий Азербайджана Бизнес 01:16
Новая администрация США увеличивает квоту приема беженцев из-за рубежа США 00:55
8 815 человек выздоровели от коронавируса в Турции за сутки Турция 00:37
Власти Германии запретили "Ливерпулю" въезд на матч Лиги чемпионов с "Лейпцигом" Спорт 00:18
Новая инженерная техника и оборудование доставлена из Турции в Азербайджан (ФОТО/ВИДЕО) Азербайджан 00:01
Казахстан принимает конкретные меры для развития контейнерных перевозок по ж/д и морским путям - министерство Транспорт 00:01
Глава МИД РФ и Госсекретарь США обсудили необходимость нового договора по контролю над вооружениями Россия 4 февраля 23:54
Первая партия российских вакцин от коронавируса прибыла в Иран Иран 4 февраля 23:43
Мэрия Тбилиси предлагает объектам питания обустроить открытые пространства Бизнес 4 февраля 23:37
В Кыргызстане началась реализация проекта «Финансирование сельского хозяйства-9» Кыргызстан 4 февраля 23:29
В США сообщили, что замораживают передислокацию своих войск из Германии Европа 4 февраля 23:06
Швеция разработает цифровые сертификаты о прививке от COVID-19 Европа 4 февраля 22:40
Женщина, сыновья которой якобы пропали в период Отечественной войны, вообще не имеет детей - Совет печати Общество 4 февраля 22:17
Состоится встреча глав дипломатических миссий Политика 4 февраля 22:01
Самая яркая бабушка азербайджанского кино: Balam üçün alma saxlamışam aaa... (ВИДЕО, ФОТО) Культура 4 февраля 21:42
Азербайджанские военнослужащие демонстрируют высокий профессионализм на Зимних учениях-2021 (ФОТО/ВИДЕО) Политика 4 февраля 21:24
Байден объявит о завершении наступательных операций США в Йемене США 4 февраля 21:12
В результате взрыва погиб военнослужащий азербайджанской армии Происшествия 4 февраля 20:42
На имя каждого новорожденного ребенка шехида в Азербайджане будет открыт банковский счет (ФОТО) Общество 4 февраля 20:37
В указ об особом управлении на освобожденных территориях Азербайджана внесено изменение Политика 4 февраля 20:19
В Азербайджане утверждено Положение о специальных представительствах Президента Политика 4 февраля 20:00
Ограничен импорт мяса птицы в Азербайджан из Индии, Уэльса и Германии Экономика 4 февраля 19:53
Назначен председатель правления Фонда возрождения Карабаха – распоряжение Политика 4 февраля 19:47
Будет выпущена почтовая марка, посвященная 100-летию Лютфи Заде Азербайджан 4 февраля 19:18
Алтай Гасанов награжден орденом "За службу Отечеству" 1-й степени - Распоряжение Политика 4 февраля 19:10
Христианские памятники Карабаха, разрушенные армянами – ФОТОФАКТЫ Политика 4 февраля 18:55
Медучреждения обеспечены около 4500 единицами приборов и оборудования - TƏBİB Общество 4 февраля 18:52
Для членов семей еще 3 шехидов в Азербайджане созданы малые частные хозяйства (ФОТО) Общество 4 февраля 18:50
Турция отправляет в Азербайджан машины разминирования собственного производства (ФОТО) Политика 4 февраля 18:41
Правительству Азербайджана представлен план по восстановлению и развитию комплексов водного хозяйства на освобожденных территориях Экономика 4 февраля 18:38
AQTA принимает меры по снятию ограничений на ввоз яблок в Россию Бизнес 4 февраля 18:20
EFSE заинтересован в потенциале технологических инноваций Грузии Бизнес 4 февраля 18:11
Грузия остается важной инвестиционной страной для EFSE уже десять лет Бизнес 4 февраля 18:06
Швейцария в течение 2020 г. увеличила импорт азербайджанской продукции более чем на четверть Бизнес 4 февраля 18:04
А ты уже успел заказать себе новый смартфон из серии Samsung Galaxy S21? (ФОТО) ИКТ 4 февраля 18:00
В Лондонском арбитражном суде приняли третье решение в пользу SOCAR Энергетика 4 февраля 17:59
В Баку на неиспользуемой нефтяной скважине произошел пожар (ВИДЕО) Происшествия 4 февраля 17:56
В каких случаях в Азербайджане переведенный студент может учиться на бюджетной основе Общество 4 февраля 17:50
В Азербайджане еще 263 человека выздоровели от COVID-19, выявлено 152 новых случая заражения Общество 4 февраля 17:46
Азербайджанские литераторы претендуют на "Международную премию мира" Культура 4 февраля 17:42
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан в одиночку дал старт восстановительным работам. Мы начали это, ни от кого не ожидая помощи Политика 4 февраля 17:40
Кто может прибывать в Азербайджан в период пандемии помимо граждан страны Общество 4 февраля 17:38
Аэрофлот приступает к выполнению специальных рейсов по маршруту Москва-Баку-Москва Транспорт 4 февраля 17:36
Президент Ильхам Алиев: Разминирование освобожденных земель является первостепенной задачей Политика 4 февраля 17:36
Президент Ильхам Алиев: На освобождённых территориях осенний сев проведен уже на 7 тысячах гектаров Политика 4 февраля 17:34
Рост продаж валюты на аукционах Азербайджана в январе обусловлен краткосрочным всплеском спроса домохозяйств - Газпромбанк Финансы 4 февраля 17:31
Президент Ильхам Алиев: Мы должны как можно скорее вернуть бывших переселенцев на родные земли Политика 4 февраля 17:30
Президент Ильхам Алиев: Мы должны подготовить национальные стандарты операций по разминированию в Азербайджане Политика 4 февраля 17:28
Президент Ильхам Алиев: Ненавистный враг после оккупации не только разрушил все наши здания, исторические памятники, но и заминировал все вокруг Политика 4 февраля 17:27
Президент Ильхам Алиев: Я хочу обратиться к гражданам Азербайджана и попросить их не ездить на освобожденные земли без разрешения, незаконно Политика 4 февраля 17:24
"Дочка" ЗАО АЖД объявляет тендер по четырем лотам Тендеры 4 февраля 17:19
Еще одна маршрутная линия в Баку передана ООО "BakuBus" Общество 4 февраля 17:18
В Великобритании заявили, что количество вариантов коронавируса в мире достигает 4 тыс. Европа 4 февраля 17:15
Компания «Интергаз Центральная Азия» нацелена на развитие газотранспортной системы Казахстана по трем направлениям Бизнес 4 февраля 17:13
Украина ожидает, что 2021 год будет иметь важное значение для активизации экономического сотрудничества с Туркменистаном Бизнес 4 февраля 17:10
DokuBaku LAB научит снимать фильмы Культура 4 февраля 17:01
Глава фармкомпании Merck, прекратившей разработку вакцины от COVID-19, уходит в отставку США 4 февраля 16:55
Перевод студентов возможен только в феврале и июле – Минобразования Азербайджана Общество 4 февраля 16:51
Все новости