Денежная масса в Азербайджане существенно возросла
БАКУ /Trend/ - Денежная масса в манатном выражении (М2) в Азербайджане в январе 2021 года составила 19,49 миллиарда манатов, что на 8,6 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на статистический бюллетень ЦБА, показатель наличной денежной массы в обращении (M0) увеличился за год на 11,5 процента – до 10,33 миллиарда манатов, денежная масса в расширенном понимании (M3) сократилась на 1,5 процента – до 28,11 миллиарда манатов, а для сделок (M1) выросла на 12,2 процента и составила 16,94 миллиарда манатов.
Параметры денежного рынка, в млн манатов:
|
Параметры денежного рынка:
|
Объем, январь 2021 год
|
Объем, январь 2020 год
|
Денежная масса в расширенном понимании (М3)
|28112,3
|
28530,4
|
Денежная масса в манатном выражении (М2)
|
19488,3
|
17946,1
|
Денежная масса для сделок (М1)
|
16944,1
|
15095,7
|
Наличность в манатном выражении (М0)
|
10329,9
|
9266,7
|
Безналичная денежная масса в манатном выражении
|
9158,5
|
8679,4
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Надир Насиров)
Twitter:@jafarov_zeyni