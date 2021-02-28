Денежная масса в Азербайджане существенно возросла

БАКУ /Trend/ - Денежная масса в манатном выражении (М2) в Азербайджане в январе 2021 года составила 19,49 миллиарда манатов, что на 8,6 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на статистический бюллетень ЦБА, показатель наличной денежной массы в обращении (M0) увеличился за год на 11,5 процента – до 10,33 миллиарда манатов, денежная масса в расширенном понимании (M3) сократилась на 1,5 процента – до 28,11 миллиарда манатов, а для сделок (M1) выросла на 12,2 процента и составила 16,94 миллиарда манатов.

Параметры денежного рынка, в млн манатов: