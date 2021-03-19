В Азербайджане постепенно устраняется влияние совокупного спроса и экономической активности на инфляцию

БАКУ /Trend/ - С прошлого заседания правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) заметных изменений в балансе инфляционных рисков зафиксировано не было.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ЦБА, в среднесрочном прогнозе факторы, оказывающие понижающее и повышающее влияние на инфляцию, продолжают уравновешивать друг друга.

Регулятор отмечает, что улучшение международной конъюнктуры, в особенности тенденция роста цен на нефть, поддерживает валютную стабильность.

Сообщается также, что ограничительное влияние совокупного спроса и экономической активности на инфляцию постепенно устраняется. Повышающее влияние на инфляцию оказывают такие факторы, как тенденция роста цен на мировом продовольственном рынке и административное регулирование цен.

Дальнейшие решения по параметрам процентного коридора будут приниматься с учетом фактической и прогнозируемой инфляции, динамики базовой инфляции и процессов восстановления экономической активности. В зависимости от макроэкономической ситуации будут оцениваться возможности продолжения процесса смягчения денежно-кредитной политики, говорится в сообщении ЦБ.

Отметим, что правление ЦБА 19 марта приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 6,25 процента. При этом нижний предел процентного коридора установлен на уровне 5,75 процента, а верхний - 6,75 процента. Следующее решение правления Центрального банка о параметрах процентного коридора будет обнародовано 30 апреля 2021 года.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

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