В Казахстане по итогам 2020 г. зафиксирован рост активов банков второго уровня

Финансы 25 марта 2021 00:01 (UTC+04:00)
В Казахстане по итогам 2020 г. зафиксирован рост активов банков второго уровня

БАКУ /Trend/ - По данным сводного баланса, в Казахстане в 2020 году зафиксирован 12-процентный рост активов банков второго уровня (БВУ).

Об этом Trend сообщили в Национальном банке Казахстана.

Положительная динамика отмечается в части депозитов, также зафиксирован рост ссудного портфеля на шесть процентов. Объем NPL (кредиты с просрочкой платежей свыше 90 дней) в прошлом году не изменился, несмотря на пандемию. Если на первое января 2020 года NPL составил 8,1 процента от всех кредитов банков второго уровня, то на первое декабря этот показатель снизился до 7,9 процента.

"В то же время пандемия коронавируса из-за повышенного спроса потребителей финансовых услуг также стала стимулом для быстрого развития онлайн-услуг банков второго уровня", - отметили в Нацбанке.

По данным регулятора, основные преимущества этих банков заключаются в развитии современных технологий, во внедрении удобных сервисов и функциональных мобильных приложений.

Кроме того, для обеспечения стабильности финансовой системы со стороны государства были реализованы следующие меры:

- поддержка капитала банков, в рамках которой снижено требование к значениям пруденциальных нормативов по достаточности капитала, риск-взвешивание по займам субъектов МСБ в иностранной валюте, а также по гарантиям и поручительствам, выданным в пользу субъектов МСБ в обеспечение их обязательств перед третьими лицами;

- поддержка ликвидности банков, в рамках которой смягчены требования к коэффициенту покрытия ликвидности;

- поддержка банков по провизиям в части непризнания реструктуризации в связи с предоставлением государственной поддержки основанием для обесценения займа при формировании провизий по МСФО и регуляторным провизиям;

- иные пруденциальные меры в виде снижения лимита валютной позиции, концентрации кредитного риска.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Константин Шапиро)

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