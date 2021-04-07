Кредитование промышленного сектора Нахчыванской АР многократно возросло

Финансы 7 апреля 2021 13:07 (UTC+04:00)
Кредитование промышленного сектора Нахчыванской АР многократно возросло
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