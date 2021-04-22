Евро и рубль подорожали к манату

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 22 апреля установлен на уровне 1,7 и 2,0459 маната соответственно, сообщает в четверг Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг:

Курсы валют: 22 апреля 2021 г.: 21 апреля 2021 г.: 22 марта 2021 г.: 22 апреля 2020 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0459 2,0446 2,0261 1,8443 0,0013 0,0198 0,2016 1 российский рубль 0,0222 0,0221 0,0162 0,022 0,0001 0,0060 0,0002 1 турецкая лира 0,2073 0,2094 2,4306 0,2434 -0,0021 -2,2233 -0,0361 1 австралийский доллар 1,3168 1,3108 0,0229 1,0716 0,0060 1,2939 0,2452 1 аргентинский песо 0,0183 0,0183 0,2319 0,0257 0 -0,2136 -0,0074 1 белорусский рубль 0,6557 0,657 1,3174 0,6836 -0,0013 -0,6617 -0,0279 1 бразильский реал 0,3052 0,3053 0,0186 0,3198 -0,0001 0,2866 -0,0146 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,6542 0,4628 0 -0,1914 0 1 южноафриканский ранд 0,1192 0,1187 0,3057 0,0893 0,0005 -0,1865 0,0299 100 южнокорейских вон 0,1523 0,152 0,4628 0,1375 0,0003 -0,3105 0,0148 1 чешская крона 0,0791 0,0788 0,1154 0,067 0,0003 -0,0363 0,0121 100 чилийских песо 0,244 0,244 0,1503 0,198 0 0,0937 0,0460 1 китайский юань 0,2621 0,2616 0,0775 0,2399 0,0005 0,1846 0,0222 1 датская крона 0,2751 0,2749 0,2365 0,2473 0,0002 0,0386 0,0278 1 грузинский лари 0,4921 0,494 0,2611 0,5367 -0,0019 0,2310 -0,0446 1 гонконгский доллар 0,219 0,219 0,2725 0,2194 0 -0,0535 -0,0004 1 индийская рупия 0,0226 0,0225 0,5101 0,0221 0,0001 -0,4875 0,0005 1 британский фунт стерлингов 2,3685 2,3668 0,2189 2,0883 0,0017 2,1496 0,2802 100 индонезийских рупий 0,0117 0,0117 0,0234 0,0109 0 -0,0117 0,0008 100 иранских риалов 0,004 0,004 2,3667 0,004 0 -2,3627 0 1 шведская крона 0,2022 0,2014 0,0118 0,1682 0,0008 0,1904 0,0340 1 швейцарский франк 1,8552 1,855 0,004 1,7523 0,0002 1,8512 0,1029 1 израильский шекель 0,521 0,5229 0,1997 0,4778 -0,0019 0,3213 0,0432 1 канадский доллар 1,3592 1,3481 1,8338 1,1952 0,0111 -0,4746 0,1640 1 кувейтский динар 5,6442 5,6439 0,5163 5,4575 0,0003 5,1279 0,1867 1 казахский тенге 0,0039 0,0039 1,361 0,0039 0 -1,3571 0 1 киргизский сом 0,0201 0,0201 5,6309 0,0213 0 -5,6108 -0,0012 100 ливанских фунтов 0,1122 0,1119 0,004 0,1127 0,0003 0,1082 -0,0005 1 малайзийский ринггит 0,4136 0,4128 0,02 0,3862 0,0008 0,3936 0,0274 1 мексиканский песо 0,0854 0,0851 0,1123 0,0695 0,0003 -0,0269 0,0159 1 молдавская лея 0,0943 0,0944 0,413 0,0943 -0,0001 -0,3187 0 1 египетский фунт 0,1082 0,1082 0,0831 0,108 0 0,0251 0,0002 1 норвежская крона 0,2039 0,2027 0,0955 0,1593 0,0012 0,1084 0,0446 100 узбекских сомов 0,0161 0,0161 0,1084 0,0168 0 -0,0923 -0,0007 1 польский злотый 0,449 0,4491 0,1997 0,4067 -0,0001 0,2493 0,0423 1 сингапурский доллар 1,2804 1,2787 0,4383 1,1885 0,0017 0,8421 0,0919 1 саудовский риал 0,4533 0,4533 1,2661 0,452 0 -0,8128 0,0013 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4368 2,4394 0,4533 2,3145 -0,0026 1,9835 0,1223 1 тайваньский доллар 0,0605 0,0605 0,0598 0,0565 0 0,0007 0,0040 1 таджикский сомони 0,1503 0,1503 0,1505 0,1659 0 -0,0002 -0,0156 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0606 0,0606 0,0614 0,0628 0 -0,0008 -0,0022 100 японских иен 1,5744 1,5733 1,561 1,5797 0,0011 0,0134 -0,0053 1 новозеландский доллар 1,2226 1,2183 1,2193 1,0142 0,0043 0,0033 0,2084

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

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