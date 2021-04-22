Евро и рубль подорожали к манату
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 22 апреля установлен на уровне 1,7 и 2,0459 маната соответственно, сообщает в четверг Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг:
|
Курсы валют:
|
22 апреля 2021 г.:
|
21 апреля 2021 г.:
|
22 марта 2021 г.:
|
22 апреля 2020 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0459
|
2,0446
|
2,0261
|
1,8443
|
0,0013
|
0,0198
|
0,2016
|
1 российский рубль
|
0,0222
|
0,0221
|
0,0162
|
0,022
|
0,0001
|
0,0060
|
0,0002
|
1 турецкая лира
|
0,2073
|
0,2094
|
2,4306
|
0,2434
|
-0,0021
|
-2,2233
|
-0,0361
|
1 австралийский доллар
|
1,3168
|
1,3108
|
0,0229
|
1,0716
|
0,0060
|
1,2939
|
0,2452
|
1 аргентинский песо
|
0,0183
|
0,0183
|
0,2319
|
0,0257
|
0
|
-0,2136
|
-0,0074
|
1 белорусский рубль
|
0,6557
|
0,657
|
1,3174
|
0,6836
|
-0,0013
|
-0,6617
|
-0,0279
|
1 бразильский реал
|
0,3052
|
0,3053
|
0,0186
|
0,3198
|
-0,0001
|
0,2866
|
-0,0146
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,6542
|
0,4628
|
0
|
-0,1914
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1192
|
0,1187
|
0,3057
|
0,0893
|
0,0005
|
-0,1865
|
0,0299
|
100 южнокорейских вон
|
0,1523
|
0,152
|
0,4628
|
0,1375
|
0,0003
|
-0,3105
|
0,0148
|
1 чешская крона
|
0,0791
|
0,0788
|
0,1154
|
0,067
|
0,0003
|
-0,0363
|
0,0121
|
100 чилийских песо
|
0,244
|
0,244
|
0,1503
|
0,198
|
0
|
0,0937
|
0,0460
|
1 китайский юань
|
0,2621
|
0,2616
|
0,0775
|
0,2399
|
0,0005
|
0,1846
|
0,0222
|
1 датская крона
|
0,2751
|
0,2749
|
0,2365
|
0,2473
|
0,0002
|
0,0386
|
0,0278
|
1 грузинский лари
|
0,4921
|
0,494
|
0,2611
|
0,5367
|
-0,0019
|
0,2310
|
-0,0446
|
1 гонконгский доллар
|
0,219
|
0,219
|
0,2725
|
0,2194
|
0
|
-0,0535
|
-0,0004
|
1 индийская рупия
|
0,0226
|
0,0225
|
0,5101
|
0,0221
|
0,0001
|
-0,4875
|
0,0005
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,3685
|
2,3668
|
0,2189
|
2,0883
|
0,0017
|
2,1496
|
0,2802
|
100 индонезийских рупий
|
0,0117
|
0,0117
|
0,0234
|
0,0109
|
0
|
-0,0117
|
0,0008
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
2,3667
|
0,004
|
0
|
-2,3627
|
0
|
1 шведская крона
|
0,2022
|
0,2014
|
0,0118
|
0,1682
|
0,0008
|
0,1904
|
0,0340
|
1 швейцарский франк
|
1,8552
|
1,855
|
0,004
|
1,7523
|
0,0002
|
1,8512
|
0,1029
|
1 израильский шекель
|
0,521
|
0,5229
|
0,1997
|
0,4778
|
-0,0019
|
0,3213
|
0,0432
|
1 канадский доллар
|
1,3592
|
1,3481
|
1,8338
|
1,1952
|
0,0111
|
-0,4746
|
0,1640
|
1 кувейтский динар
|
5,6442
|
5,6439
|
0,5163
|
5,4575
|
0,0003
|
5,1279
|
0,1867
|
1 казахский тенге
|
0,0039
|
0,0039
|
1,361
|
0,0039
|
0
|
-1,3571
|
0
|
1 киргизский сом
|
0,0201
|
0,0201
|
5,6309
|
0,0213
|
0
|
-5,6108
|
-0,0012
|
100 ливанских фунтов
|
0,1122
|
0,1119
|
0,004
|
0,1127
|
0,0003
|
0,1082
|
-0,0005
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4136
|
0,4128
|
0,02
|
0,3862
|
0,0008
|
0,3936
|
0,0274
|
1 мексиканский песо
|
0,0854
|
0,0851
|
0,1123
|
0,0695
|
0,0003
|
-0,0269
|
0,0159
|
1 молдавская лея
|
0,0943
|
0,0944
|
0,413
|
0,0943
|
-0,0001
|
-0,3187
|
0
|
1 египетский фунт
|
0,1082
|
0,1082
|
0,0831
|
0,108
|
0
|
0,0251
|
0,0002
|
1 норвежская крона
|
0,2039
|
0,2027
|
0,0955
|
0,1593
|
0,0012
|
0,1084
|
0,0446
|
100 узбекских сомов
|
0,0161
|
0,0161
|
0,1084
|
0,0168
|
0
|
-0,0923
|
-0,0007
|
1 польский злотый
|
0,449
|
0,4491
|
0,1997
|
0,4067
|
-0,0001
|
0,2493
|
0,0423
|
1 сингапурский доллар
|
1,2804
|
1,2787
|
0,4383
|
1,1885
|
0,0017
|
0,8421
|
0,0919
|
1 саудовский риал
|
0,4533
|
0,4533
|
1,2661
|
0,452
|
0
|
-0,8128
|
0,0013
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,4368
|
2,4394
|
0,4533
|
2,3145
|
-0,0026
|
1,9835
|
0,1223
|
1 тайваньский доллар
|
0,0605
|
0,0605
|
0,0598
|
0,0565
|
0
|
0,0007
|
0,0040
|
1 таджикский сомони
|
0,1503
|
0,1503
|
0,1505
|
0,1659
|
0
|
-0,0002
|
-0,0156
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0606
|
0,0606
|
0,0614
|
0,0628
|
0
|
-0,0008
|
-0,0022
|
100 японских иен
|
1,5744
|
1,5733
|
1,561
|
1,5797
|
0,0011
|
0,0134
|
-0,0053
|
1 новозеландский доллар
|
1,2226
|
1,2183
|
1,2193
|
1,0142
|
0,0043
|
0,0033
|
0,2084
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)
Twitter: @jafarov_zeyni