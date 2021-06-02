Манат укрепился к евро и рублю

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на второе июня установлен на уровне 1,7 и 2,0774 маната соответственно, сообщает в среду Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду:

Курсы валют: 02 июня 2021 г.: 01 июня 2021 г.: 02 мая 2021 г.: 02 июня 2020 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0774 2,0785 2,0602 1,8914 -0,0011 0,0172 0,1860 1 российский рубль 0,0231 0,0232 0,0227 0,0247 -0,0001 0,0004 -0,0016 1 турецкая лира 0,1969 0,2003 0,2067 0,2499 -0,0034 -0,0098 -0,0530 1 австралийский доллар 1,3177 1,3193 1,323 1,1543 -0,0016 -0,0053 0,1634 1 аргентинский песо 0,0179 0,018 0,0182 0,0248 -0,0001 -0,0003 -0,0069 1 белорусский рубль 0,6704 0,6715 0,6647 0,7077 -0,0011 0,0057 -0,0373 1 бразильский реал 0,33 0,3257 0,3184 0,3169 0,0043 0,0116 0,0131 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,1236 0,124 0,1189 0,0977 -0,0004 0,0047 0,0259 100 южнокорейских вон 0,1531 0,1538 0,1532 0,1387 -0,0007 -0,0001 0,0144 1 чешская крона 0,0818 0,0817 0,0796 0,0707 0,0001 0,0022 0,0111 100 чилийских песо 0,2345 0,2354 0,2409 0,2142 -0,0009 -0,0064 0,0203 1 китайский юань 0,2663 0,2668 0,2628 0,2388 -0,0005 0,0035 0,0275 1 датская крона 0,2793 0,2795 0,2771 0,2538 -0,0002 0,0022 0,0255 1 грузинский лари 0,5231 0,5219 0,4932 0,5511 0,0012 0,0299 -0,0280 1 гонконгский доллар 0,2191 0,2191 0,219 0,2193 0 0,0001 -0,0002 1 индийская рупия 0,0233 0,0234 0,023 0,0225 -0,0001 0,0003 0,0008 1 британский фунт стерлингов 2,4063 2,4199 2,3716 2,1218 -0,0136 0,0347 0,2845 100 индонезийских рупий 0,0119 0,0119 0,0118 0,0118 0 0,0001 0,0001 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,2056 0,2052 0,2029 0,1814 0,0004 0,0027 0,0242 1 швейцарский франк 1,8945 1,8915 1,8705 1,7683 0,0030 0,0240 0,1262 1 израильский шекель 0,5242 0,5234 0,5234 0,4869 0,0008 0,0008 0,0373 1 канадский доллар 1,4087 1,4105 1,3854 1,2543 -0,0018 0,0233 0,1544 1 кувейтский динар 5,6513 5,6514 5,6461 5,5172 -0,0001 0,0052 0,1341 1 казахский тенге 0,004 0,004 0,004 0,0042 0 0 -0,0002 1 киргизский сом 0,0201 0,0203 0,0201 0,0231 -0,0002 0 -0,0030 100 ливанских фунтов 0,1127 0,1129 0,1124 0,1127 -0,0002 0,0003 0 1 малайзийский ринггит 0,412 0,4124 0,4142 0,3957 -0,0004 -0,0022 0,0163 1 мексиканский песо 0,0852 0,0854 0,0849 0,0771 -0,0002 0,0003 0,0081 1 молдавская лея 0,0965 0,0965 0,0957 0,0971 0 0,0008 -0,0006 1 египетский фунт 0,1085 0,1084 0,1085 0,1065 0,0001 0 0,0020 1 норвежская крона 0,2047 0,2051 0,2074 0,1764 -0,0004 -0,0027 0,0283 100 узбекских сомов 0,0161 0,0161 0,0162 0,0167 0 -0,0001 -0,0006 1 польский злотый 0,4657 0,464 0,4512 0,4296 0,0017 0,0145 0,0361 1 сингапурский доллар 1,2852 1,2884 1,2818 1,2088 -0,0032 0,0034 0,0764 1 саудовский риал 0,4533 0,4533 0,4533 0,4529 0 0 0,0004 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4566 2,4538 2,4442 2,3311 0,0028 0,0124 0,1255 1 тайваньский доллар 0,0615 0,0617 0,0609 0,0568 -0,0002 0,0006 0,0047 1 таджикский сомони 0,1503 0,1503 0,1503 0,1656 0 0 -0,0153 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,062 0,0619 0,0614 0,0634 0,0001 0,0006 -0,0014 100 японских иен 1,5505 1,5529 1,5626 1,5784 -0,0024 -0,0121 -0,0279 1 новозеландский доллар 1,2333 1,2373 1,2328 1,0679 -0,0040 0,0005 0,1654

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

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