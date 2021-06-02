Манат укрепился к евро и рублю
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на второе июня установлен на уровне 1,7 и 2,0774 маната соответственно, сообщает в среду Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду:
|
Курсы валют:
|
02 июня 2021 г.:
|
01 июня 2021 г.:
|
02 мая 2021 г.:
|
02 июня 2020 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0774
|
2,0785
|
2,0602
|
1,8914
|
-0,0011
|
0,0172
|
0,1860
|
1 российский рубль
|
0,0231
|
0,0232
|
0,0227
|
0,0247
|
-0,0001
|
0,0004
|
-0,0016
|
1 турецкая лира
|
0,1969
|
0,2003
|
0,2067
|
0,2499
|
-0,0034
|
-0,0098
|
-0,0530
|
1 австралийский доллар
|
1,3177
|
1,3193
|
1,323
|
1,1543
|
-0,0016
|
-0,0053
|
0,1634
|
1 аргентинский песо
|
0,0179
|
0,018
|
0,0182
|
0,0248
|
-0,0001
|
-0,0003
|
-0,0069
|
1 белорусский рубль
|
0,6704
|
0,6715
|
0,6647
|
0,7077
|
-0,0011
|
0,0057
|
-0,0373
|
1 бразильский реал
|
0,33
|
0,3257
|
0,3184
|
0,3169
|
0,0043
|
0,0116
|
0,0131
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1236
|
0,124
|
0,1189
|
0,0977
|
-0,0004
|
0,0047
|
0,0259
|
100 южнокорейских вон
|
0,1531
|
0,1538
|
0,1532
|
0,1387
|
-0,0007
|
-0,0001
|
0,0144
|
1 чешская крона
|
0,0818
|
0,0817
|
0,0796
|
0,0707
|
0,0001
|
0,0022
|
0,0111
|
100 чилийских песо
|
0,2345
|
0,2354
|
0,2409
|
0,2142
|
-0,0009
|
-0,0064
|
0,0203
|
1 китайский юань
|
0,2663
|
0,2668
|
0,2628
|
0,2388
|
-0,0005
|
0,0035
|
0,0275
|
1 датская крона
|
0,2793
|
0,2795
|
0,2771
|
0,2538
|
-0,0002
|
0,0022
|
0,0255
|
1 грузинский лари
|
0,5231
|
0,5219
|
0,4932
|
0,5511
|
0,0012
|
0,0299
|
-0,0280
|
1 гонконгский доллар
|
0,2191
|
0,2191
|
0,219
|
0,2193
|
0
|
0,0001
|
-0,0002
|
1 индийская рупия
|
0,0233
|
0,0234
|
0,023
|
0,0225
|
-0,0001
|
0,0003
|
0,0008
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,4063
|
2,4199
|
2,3716
|
2,1218
|
-0,0136
|
0,0347
|
0,2845
|
100 индонезийских рупий
|
0,0119
|
0,0119
|
0,0118
|
0,0118
|
0
|
0,0001
|
0,0001
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,2056
|
0,2052
|
0,2029
|
0,1814
|
0,0004
|
0,0027
|
0,0242
|
1 швейцарский франк
|
1,8945
|
1,8915
|
1,8705
|
1,7683
|
0,0030
|
0,0240
|
0,1262
|
1 израильский шекель
|
0,5242
|
0,5234
|
0,5234
|
0,4869
|
0,0008
|
0,0008
|
0,0373
|
1 канадский доллар
|
1,4087
|
1,4105
|
1,3854
|
1,2543
|
-0,0018
|
0,0233
|
0,1544
|
1 кувейтский динар
|
5,6513
|
5,6514
|
5,6461
|
5,5172
|
-0,0001
|
0,0052
|
0,1341
|
1 казахский тенге
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,0042
|
0
|
0
|
-0,0002
|
1 киргизский сом
|
0,0201
|
0,0203
|
0,0201
|
0,0231
|
-0,0002
|
0
|
-0,0030
|
100 ливанских фунтов
|
0,1127
|
0,1129
|
0,1124
|
0,1127
|
-0,0002
|
0,0003
|
0
|
1 малайзийский ринггит
|
0,412
|
0,4124
|
0,4142
|
0,3957
|
-0,0004
|
-0,0022
|
0,0163
|
1 мексиканский песо
|
0,0852
|
0,0854
|
0,0849
|
0,0771
|
-0,0002
|
0,0003
|
0,0081
|
1 молдавская лея
|
0,0965
|
0,0965
|
0,0957
|
0,0971
|
0
|
0,0008
|
-0,0006
|
1 египетский фунт
|
0,1085
|
0,1084
|
0,1085
|
0,1065
|
0,0001
|
0
|
0,0020
|
1 норвежская крона
|
0,2047
|
0,2051
|
0,2074
|
0,1764
|
-0,0004
|
-0,0027
|
0,0283
|
100 узбекских сомов
|
0,0161
|
0,0161
|
0,0162
|
0,0167
|
0
|
-0,0001
|
-0,0006
|
1 польский злотый
|
0,4657
|
0,464
|
0,4512
|
0,4296
|
0,0017
|
0,0145
|
0,0361
|
1 сингапурский доллар
|
1,2852
|
1,2884
|
1,2818
|
1,2088
|
-0,0032
|
0,0034
|
0,0764
|
1 саудовский риал
|
0,4533
|
0,4533
|
0,4533
|
0,4529
|
0
|
0
|
0,0004
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,4566
|
2,4538
|
2,4442
|
2,3311
|
0,0028
|
0,0124
|
0,1255
|
1 тайваньский доллар
|
0,0615
|
0,0617
|
0,0609
|
0,0568
|
-0,0002
|
0,0006
|
0,0047
|
1 таджикский сомони
|
0,1503
|
0,1503
|
0,1503
|
0,1656
|
0
|
0
|
-0,0153
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,062
|
0,0619
|
0,0614
|
0,0634
|
0,0001
|
0,0006
|
-0,0014
|
100 японских иен
|
1,5505
|
1,5529
|
1,5626
|
1,5784
|
-0,0024
|
-0,0121
|
-0,0279
|
1 новозеландский доллар
|
1,2333
|
1,2373
|
1,2328
|
1,0679
|
-0,0040
|
0,0005
|
0,1654
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)
Twitter: @jafarov_zeyni