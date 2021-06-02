Манат укрепился к евро и рублю

Финансы 2 июня 2021 09:48 (UTC+04:00)
Манат укрепился к евро и рублю

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на второе июня установлен на уровне 1,7 и 2,0774 маната соответственно, сообщает в среду Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду:

Курсы валют:

02 июня 2021 г.:

01 июня 2021 г.:

02 мая 2021 г.:

02 июня 2020 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

2,0774

2,0785

2,0602

1,8914

-0,0011

0,0172

0,1860

1 российский рубль

0,0231

0,0232

0,0227

0,0247

-0,0001

0,0004

-0,0016

1 турецкая лира

0,1969

0,2003

0,2067

0,2499

-0,0034

-0,0098

-0,0530

1 австралийский доллар

1,3177

1,3193

1,323

1,1543

-0,0016

-0,0053

0,1634

1 аргентинский песо

0,0179

0,018

0,0182

0,0248

-0,0001

-0,0003

-0,0069

1 белорусский рубль

0,6704

0,6715

0,6647

0,7077

-0,0011

0,0057

-0,0373

1 бразильский реал

0,33

0,3257

0,3184

0,3169

0,0043

0,0116

0,0131

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4628

0,4628

0,4628

0

0

0

1 южноафриканский ранд

0,1236

0,124

0,1189

0,0977

-0,0004

0,0047

0,0259

100 южнокорейских вон

0,1531

0,1538

0,1532

0,1387

-0,0007

-0,0001

0,0144

1 чешская крона

0,0818

0,0817

0,0796

0,0707

0,0001

0,0022

0,0111

100 чилийских песо

0,2345

0,2354

0,2409

0,2142

-0,0009

-0,0064

0,0203

1 китайский юань

0,2663

0,2668

0,2628

0,2388

-0,0005

0,0035

0,0275

1 датская крона

0,2793

0,2795

0,2771

0,2538

-0,0002

0,0022

0,0255

1 грузинский лари

0,5231

0,5219

0,4932

0,5511

0,0012

0,0299

-0,0280

1 гонконгский доллар

0,2191

0,2191

0,219

0,2193

0

0,0001

-0,0002

1 индийская рупия

0,0233

0,0234

0,023

0,0225

-0,0001

0,0003

0,0008

1 британский фунт стерлингов

2,4063

2,4199

2,3716

2,1218

-0,0136

0,0347

0,2845

100 индонезийских рупий

0,0119

0,0119

0,0118

0,0118

0

0,0001

0,0001

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,2056

0,2052

0,2029

0,1814

0,0004

0,0027

0,0242

1 швейцарский франк

1,8945

1,8915

1,8705

1,7683

0,0030

0,0240

0,1262

1 израильский шекель

0,5242

0,5234

0,5234

0,4869

0,0008

0,0008

0,0373

1 канадский доллар

1,4087

1,4105

1,3854

1,2543

-0,0018

0,0233

0,1544

1 кувейтский динар

5,6513

5,6514

5,6461

5,5172

-0,0001

0,0052

0,1341

1 казахский тенге

0,004

0,004

0,004

0,0042

0

0

-0,0002

1 киргизский сом

0,0201

0,0203

0,0201

0,0231

-0,0002

0

-0,0030

100 ливанских фунтов

0,1127

0,1129

0,1124

0,1127

-0,0002

0,0003

0

1 малайзийский ринггит

0,412

0,4124

0,4142

0,3957

-0,0004

-0,0022

0,0163

1 мексиканский песо

0,0852

0,0854

0,0849

0,0771

-0,0002

0,0003

0,0081

1 молдавская лея

0,0965

0,0965

0,0957

0,0971

0

0,0008

-0,0006

1 египетский фунт

0,1085

0,1084

0,1085

0,1065

0,0001

0

0,0020

1 норвежская крона

0,2047

0,2051

0,2074

0,1764

-0,0004

-0,0027

0,0283

100 узбекских сомов

0,0161

0,0161

0,0162

0,0167

0

-0,0001

-0,0006

1 польский злотый

0,4657

0,464

0,4512

0,4296

0,0017

0,0145

0,0361

1 сингапурский доллар

1,2852

1,2884

1,2818

1,2088

-0,0032

0,0034

0,0764

1 саудовский риал

0,4533

0,4533

0,4533

0,4529

0

0

0,0004

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,4566

2,4538

2,4442

2,3311

0,0028

0,0124

0,1255

1 тайваньский доллар

0,0615

0,0617

0,0609

0,0568

-0,0002

0,0006

0,0047

1 таджикский сомони

0,1503

0,1503

0,1503

0,1656

0

0

-0,0153

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,062

0,0619

0,0614

0,0634

0,0001

0,0006

-0,0014

100 японских иен

1,5505

1,5529

1,5626

1,5784

-0,0024

-0,0121

-0,0279

1 новозеландский доллар

1,2333

1,2373

1,2328

1,0679

-0,0040

0,0005

0,1654

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

Twitter: @jafarov_zeyni

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