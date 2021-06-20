ЦБ России и Туркменистана активизируют надзор за деятельностью кредитных организаций

БАКУ /Trend/ - Центральные банки России и Туркменистана в настоящее время активизируют соглашения о сотрудничестве в области надзора за деятельностью кредитных организаций, сообщили Trend в ЦБ РФ.

"В январе 2021 года было подписано Соглашение о взаимодействии по вопросу противодействия компьютерным атакам, которое позволит формализовать процесс обмена информацией об угрозах в области информационной безопасности между центробанками России и Туркменистана", - добавили в банке.

В рамках консультаций обсуждаются вопросы увеличения доли национальных валют во внешнеторговых расчетах, развитие корреспондентских отношений между кредитными организациями двух стран, вопросы подключения туркменских банков к Системе передачи финансовых сообщений Банка России и обеспечения приема карт "Мир" в платежной инфраструктуре Туркменистана.

"Динамика взаимодействия Банка России с туркменской стороной в целом положительная и осуществляется в рамках заседаний межправительственных комиссий. Также мы намерены расширять практику проведения российско-туркменских межбанковских консультаций", - подчеркнули в банке.

"В настоящее время мы ожидаем возобновления возможности проведения очных встреч", - заключили в банке.

Как ранее сообщили Trend в Министерстве иностранных дел России, в 2020 году сохранилась положительная динамика в товарообороте РФ и Туркменистана, который увеличился на 39,6 процента по сравнению с годом ранее и достиг 970,2 миллиона долларов (без учета поставок туркменского газа).

"В 2020 году в Туркменистан в основном экспортировались металлы и изделия из них; продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье; продукция химической промышленности; машины, оборудование и транспортные средства", - отметили в министерстве.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Константин Шапиро)

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