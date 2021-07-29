Расширилась Ассоциация страховщиков Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Выросло число компаний - участниц Ассоциации страховщиков Азербайджана.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на ассоциацию, ее новым членом стала компания Meqa Hayat, недавно вышедшая на отечественный страховой рынок и специализирующаяся на life-страховании.

Ее членство было подтверждено на заседании наблюдательного совета ассоциации.

Ранее сообщалось, что решением правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) от 19 февраля 2021 года ОАО Meqa Hayat была выдана лицензия сроком на пять лет. Таким образом, число страховых компаний в Азербайджане выросло с 19 до 20, в том числе в сфере life-страхования - с четырех до пяти.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

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