ГТК Азербайджана выполнил прогноз по бюджетным поступлениям более чем на 111%

БАКУ /Trend/ - Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана в январе - ноябре 2021 года выполнил обязательства по поступлениям в госбюджет на 111,19 процента.

Как сообщает в среду Trend, об этом написал в Twitter председатель ГТК Сафар Мехтиев.

"Поступления в госбюджет по линии ГТК превысили прогнозный показатель на 396,3 миллиона манатов", - написал Мехтиев.

Отметим, что в 2020 году ГТК Азербайджана выполнил прогноз по поступлениям в бюджет на 102,83 процента. Таким образом, поступления по линии Государственного таможенного комитета составили 3,938 миллиарда манатов против прогноза в 3,83 миллиарда манатов.

(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Константин Шапиро)