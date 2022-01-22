S&P подтвердило сохранность нынешнего курса маната к доллару

БАКУ /Trend/ - Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило сохранность привязки маната к доллару на уровне 1USD/1,7AZN.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на отчет агентства, курс будет поддерживаться регулярными вмешательствами в валютный рынок.

"На наш взгляд, если цены на углеводороды резко снизятся и останутся на этом уровне на протяжении долгого времени, может быть рассмотрена возможность корректировки обменного курса. Это поможет Центральному банку Азербайджана избежать возможных потерь валютных резервов", - говорится в сообщении S&P.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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