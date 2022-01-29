Обзор основных событий финансового рынка Азербайджана за неделю
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Первенство Азербайджана и Чемпионат Баку по прыжкам на батуте позволили оценить спортивную форму и потенциал гимнастов - главный тренер сборной Азербайджана
Пассажиры очередного автобусного рейса из Баку ознакомились с достопримечательностями города Шуша (ФОТО)
Победители и призеры Первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по прыжкам на батуте и акробатической дорожке – церемония награждения (ФОТО)
Поиски пропавшего в Кяльбаджарском районе азербайджанского военнослужащего продолжаются - минобороны
В Национальной арене гимнастики наградили победителей Первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (ФОТО)
Определились победители Первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по прыжкам на батуте и акробатической дорожке – церемония награждения (ФОТО)
Очень рад, что занял I место на Первенстве Азербайджана по прыжкам на акробатической дорожке – юный азербайджанский гимнаст
Церемония награждения победителей Первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (ФОТО)
Дан старт 6-му Первенству Азербайджана и Чемпионату Баку по прыжкам на батуте и 18-му Первенству Азербайджана и Чемпионату Баку по прыжкам на акробатической дорожке (ФОТО)