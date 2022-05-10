Минфин Азербайджана выставил на аукцион гособлигации

БАКУ /Trend/ - 10 мая 2022 года на Бакинской фондовой бирже (БФБ) прошел аукцион по размещению государственных облигаций министерства финансов Азербайджана со сроком обращения 364 дня, передает во вторник Trend со ссылкой на БФБ.

По данным биржи, в ходе аукциона 11 инвесторов подали 19 заявок в ценовом диапазоне от 94,3543 (6,0164 процента) до 97,1405 маната (2,9598 процента).

В соответствии с решением министерства финансов цена отсечения гособлигаций и средневзвешенная цена были определены на уровне 97,0626 маната (3,0429 процента).

Общая сумма заявок по номинальным ценам составила 95,346 миллиона манатов, а объем размещения - 15 миллионов манатов.

Дата погашения облигаций - девятое мая 2023 года.