Центробанк Азербайджана работает над повышением безопасности платежных карт

БАКУ /Trend/ - В рамках стратегии развития финансового сектора до 2026 года ожидается повышение финансовой инклюзивности Азербайджана

Об этом сказал председатель правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов в ходе мероприятия на тему «Перспективы роста меняющейся глобальной экономики», сообщает в среду Trend.

По его словам, безналичные операции в Азербайджане составляют 40 процентов от общего оборота.

«Рост банковских карт в стране составил порядка 50 процентов, числа транзакций по ним - в 2-3 раза», - сказал Кязымов.

Он отметил, что регулятор планирует повысить безопасность платежных карт и проведения платежей, а также увеличить финансовую осведомлённость.

«Мы работаем над созданием стратегии финансирования финансовых и небанковских организаций. Кроме того, совместно с IFC ведутся работы по проекту выкупа кредитного долга», - отметил он.

Также Кязымов подчеркнул, что необходимо создать механизмы по защите прав потребителей финансовых услуг.

«Здесь речь идет о создании местных рейтинговых кредитных агентств, а также других ведомств, регулирующих эти вопросы», - добавил он.