Минфин Азербайджана выставил на аукцион гособлигации

БАКУ /Trend/ - 27 сентября на Бакинской фондовой бирже (БФБ) прошел аукцион по размещению государственных облигаций министерства финансов Азербайджана со сроком обращения 1 092 дня, передает во вторник Trend со ссылкой на БФБ.

В ходе аукциона 16 инвесторов подали 30 заявок в ценовом диапазоне от 96,3273 (6,8429 процента) до 99,2378 маната (5,7396 процента).

В соответствии с решением министерства финансов цена отсечения гособлигаций была определена на уровне 97,0448 маната (6,5671 процента), а средневзвешенная цена - на уровне 97,9445 маната (6,2249 процента).

Общая сумма заявок по номинальным ценам составила 87 384 400 манатов, а объем размещения – 40 миллионов манатов.

Дата погашения облигаций – 24 июня 2025 года.