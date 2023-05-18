Активы PASHA Bank по итогам 2022 г. превысили 8,4 млрд манатов

БАКУ /Trend/ - Активы PASHA Bank по итогам 2022 года составили свыше 8,433 миллиарда манатов и по этому показателю банк занял лидирующую позицию среди банков страны.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал на пресс-конференции, посвященной итогам 2022 года, член правления PASHA Bank Мурад Сулейманов.

По его словам, рост активов в 2022 году по сравнению с предыдущим годом составил 31,2 процента.

«Доля активов, приносящих прибыль от процентов, в общем портфеле активов сократилась на 15,2 процента», - сказал он.

Сулейманов, говоря о кредитном портфеле банка, сообщил, что 46,9 процента приходятся на долю сектора торговли и услуг.

«16,6 процента - это физические лица, остальная часть - сектора промышленности, строительства, туризма и ряд других», - сказал он.

Член правления PASHA Bank также отметил, что обязательства банка перед третьими сторонами составляют свыше 7,8 миллиарда манатов.

«Свыше 7 млрд манатов, или 89,7 процента приходятся на обязательства перед клиентами, 7,6 процента - банками и фондами и др. Обязательства перед клиентами выросли в 2022 году на 39 процентов, а перед фондами и банками - сократились на 10,7 процента», - добавил он.