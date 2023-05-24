БФБ провел делистинг ценных бумаг "Günay Bank"

БАКУ /Trend/ - Листинговый комитет Бакинской фондовой биржи (БФБ) принял решение о делистинге ценных бумаг ОАО “Günay Bank”, сообщает в среду Trend.

По данным БФБ, на основании пункта 13.1.2 правил листинга Бакинской фондовой биржи комитетом по листингу принято решение о делистинге ценной бумаги ОАО “Günay Bank” с кодом IRIN1003000168, находящейся на листинге в стандартном сегменте рынка.

Отметим, что в соответствии с правилами листинга Бакинской фондовой биржи решение о делистинге вступит в силу через два месяца после обнародования, и ценные бумаги будут сняты с торгов.