Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика
  3. Финансы

БФБ провел делистинг ценных бумаг "Günay Bank"

Финансы Материалы 24 мая 2023 15:23 (UTC +04:00)
БФБ провел делистинг ценных бумаг "Günay Bank"

Читайте Trend в

Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Листинговый комитет Бакинской фондовой биржи (БФБ) принял решение о делистинге ценных бумаг ОАО “Günay Bank”, сообщает в среду Trend.

По данным БФБ, на основании пункта 13.1.2 правил листинга Бакинской фондовой биржи комитетом по листингу принято решение о делистинге ценной бумаги ОАО “Günay Bank” с кодом IRIN1003000168, находящейся на листинге в стандартном сегменте рынка.

Отметим, что в соответствии с правилами листинга Бакинской фондовой биржи решение о делистинге вступит в силу через два месяца после обнародования, и ценные бумаги будут сняты с торгов.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости