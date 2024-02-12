ЦБ Азербайджана и Azfina обсудили формирование инновационной платежной экосистемы

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и представители Азербайджанской ассоциации финтеха (Azfina) обсудили формировании инновационной платежной экосистемы.

Об этом, как сообщает в понедельник Trend, говорится в публикации председателя ЦБА Талеха Кязымова на странице в Х.

"Мы провели очередную встречу с представителями Ассоциации финтеха Азербайджана в Центральном банке. В ходе встречи была представлена презентация, посвященная глобальным экономическим тенденциям, в частности инфляции, внутренней макроэкономической ситуации и состоянию денежно-кредитной сферы, а также платежному балансу и ситуации на валютном рынке. Участники встречи также обменялись мнениями об итогах прошедшего года, деятельности организаций, представленных в экосистеме финтеха, формировании экосистемы инновационных платежей и расширении сферы безналичных платежей", - говорится в публикации.

Отметим, что ранее Центральный банк Азербайджана и представители Азербайджанской ассоциации финтеха (Azfina) обсудили перспективы развития финтех-сектора.

Напомним, что AzFina была основана в декабре 2020 года шестью ведущими компаниями, работающими в сфере финансовых услуг.

Основными целями ассоциации являются поддержка формирования цифровой финансовой экосистемы в стране и создание условий для перехода к цифровой экономике, содействие развитию финтех-компаний, представление и защита их интересов в государственных и негосударственных институтах, содействие более эффективному взаимодействию финтех-компаний с другими участниками рынка.

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