В ближайшее время будет создано совместное предприятие по "зеленому коридору" Азербайджан-Европа - Джавид Абдуллаев (Интервью) (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В ближайшее время будет создано совместное предприятие по "зеленому коридору" Азербайджан-Европа с участием операторов системы передачи из четырех стран.

Об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend директор Государственного агентства Азербайджана по возобновляемым источникам энергии Джавид Абдуллаев.

"Выбор консалтинговой компании для проекта экспорта "зеленой" энергии из Азербайджана в Европу по дну Черного моря был завершен в конце прошлого года, а контракт с этой компанией был подписан в начале этого года. В течение этого года будут проведены исследования по проекту. Работы по технико-экономического обоснованию по части, проходящей по дну Черного моря, близятся к завершению. Позже будет подготовлено технико-экономическое обоснование со стороны Азербайджана относительно поставки "зеленой" энергии из Каспийского моря в Европу. Совместное предприятие планируется создать в первой половине этого года", - отметил он.

Абдуллаев упомянул, что Болгария также проявляет серьезный интерес к проекту.

"В рамках данного проекта ведутся переговоры о передаче "зеленой" энергии из стран Центральной Азии в Европу по дну Каспийского моря. Потоки могут идти в обоих направлениях. Мы ожидаем активации механизмов в этом направлении, аналогичные исследования начнутся в этом году", - подчеркнул он.

В то же время, по словам директора агентства, предприняты важные шаги по экспорту "зеленой" энергии из Нахчывана в Турцию.

"В ближайшее время ожидается формирование технического задания по проекту. Мы рассматриваем все возможные варианты маршрута в рамках этого проекта. Исследования могут быть завершены в течение шести месяцев или одного года", - добавил он.

Аукционы по проектам "зеленой" энергетики

По словам Абдуллаева, использование возобновляемых источников энергии включает в себя два направления: эффективное использование земли и укрепление сетевой инфраструктуры, а также правильное использование ее возможностей.

"В соответствии с решениями Кабинета министров Азербайджана в прошлом году два земельных участка были выделены для проектов возобновляемой энергии. В этом году мы станем свидетелями ускорения этого процесса. Завершены исследования и анализ участков по проектам возобновляемых источников энергии. На данном этапе ведется работа по подаче предложений. В ближайшее время планируется выделить еще несколько территорий для проектов возобновляемой энергетики. После этого начнется процесс выбора производителя на этих участках. Это будет осуществляться посредством аукционов, а если проект представляет стратегическую значимость - с непосредственным привлечением компаний. Аукционы будут объявлены во втором квартале этого года, а компании-победители будут определены до конца 2024 года", - сказал он.

Директор агентства также упомянул, что исследования по сети были завершены в прошлом году с привлечением консалтинговых компаний.

"К 2027 году мы сможем интегрировать в сеть до двух гигаватт возобновляемых источников энергии. В этом году ожидается ряд церемоний закладки фундамента по проектам возобновляемых источников энергии и объявление новых проектов в этой сфере", - подчеркнул Абдуллаев.

Зоны "зеленой" энергии

Абдуллаев сообщил, что работа по созданию зон "зеленой" энергии ведется в двух направлениях: на освобожденных от оккупации территориях и в Нахчыванской Автономной Республике.

"В настоящее время ведутся переговоры с инвесторами относительно развития "зеленой" энергетики Нахчывана, имеется значительный прогресс в определении земельных площадей. Наша основная цель – подготовить концептуальный документ по формированию зоны "зеленой" энергетики на этих территориях. В основном здесь будут реализованы проекты по производству солнечной энергии. ACWA Power, Masdar и Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) проводят исследования по проекту мощностью 500 мегаватт, A-Z Czech Engineering подписала документ по проекту мощностью 500 мегаватт, TotalEnergies, Nobel Energy также подписали здесь документ по проекту "зеленой" энергетики. Турецкие компании также заинтересованы в этих проектах в Нахчыване", - сказал он.

Солнечная электростанция "Шафаг"

Говоря о работах по проекту строительства солнечной электростанции "Шафаг" ("Sunrise"), реализуемому компанией bp в Джебраиле, директор агентства сообщил, что согласованы схемы, по которым станция будет подключена к сети.

"Подготовлены проекты документов, которые будут подписаны в рамках данного проекта, привлечен международный юрисконсульт. Ожидается, что документы (инвестиционное соглашение, договор купли-продажи энергии) будут подписаны в первом полугодии", - отметил он.

Производство и экспорт водорода

Абдуллаев подчеркнул, что в Азербайджане созданы рабочие группы по производству водорода.

"В этой деятельности участвует и SOCAR. Производство водорода будет одной из приоритетных тем, которые будут обсуждаться на конференции COP29 в Баку. В настоящее время готовятся проекты в этой области. Иностранные компании активно выступают с предложениями по производству "зеленого" водорода в Азербайджане.

Мы определяем пути реализации этих проектов в наиболее оптимальной форме. Касательно экспорта водорода из Азербайджана можно рассмотреть четыре направления: поставка водородной смеси через Южный газовый коридор; строительство отдельного трубопровода для экспорта водорода; установка электролизеров на территории, близкой к европейским странам для производства водорода из "зеленой" энергии, экспортируемой из Азербайджана; экспорт продукции, производимой из водорода. Ведущие мировые компании выдвигают инновационные предложения по экспорту водорода. В настоящее время эти предложения оцениваются", - сказал он.

Директор агентства также отметил, что объявление 2024 года "Годом солидарности во имя зеленого мира" в Азербайджане свидетельствует о том, что будет более серьезный прогресс в реализации проектов в области "зеленой" энергетики.

X: @Lyaman_Zeyn