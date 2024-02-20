ОАО "Азерэнержи" и bp уточнили шаги по электрификации Сангачальского терминала

БАКУ/Trend/ - ОАО "Азерэнержи" и bp подписали 20 февраля Меморандум о взаимопонимании (МоВ) по разработке технического обоснования проекта электрификации Сангачальского терминала (bp - оператор Сангачальского терминала), передает во вторник Trend со ссылкой на пресс-релиз "Азерэнержи".

Напомним, что согласно недавно подписанному документу, обе стороны будут сотрудничать в определении общего объема работ по "Проекту электрификации Сангачальского терминала" (STEL).

"Стороны также будут совместно согласовывать детальный технический проект и коммерческую основу проекта для уточнения объема работ. Эти вопросы являются основным элементом определения коммерческой эффективности проекта", - указано в сообщении.

В пресс-релизе ОАО подчеркивается, что в случае успешной реализации проекта STEL, сжигание газа, используемого для энергоснабжения Сангачальского терминала, будет остановлено, и терминал будет снабжаться энергией из государственной энергосистемы Азербайджана.

В документе напоминается, что "Проект электрификации Сангачальского терминала" (STEL) реализуется вместе с проектом компани bp по строительству солнечной электростанции на территории Джебраильского района - "Шафаг" мощностью 240 МВт.

От "Шафаг" энергия будет передаваться в Джебраильский район, а на Сангачальский терминал поступать из сети "Азерэнержи.

"Поскольку "зеленая" электроэнергия менее углеродоемкая, то выбросы парниковых газов от нефтегазовых операций на терминале сократятся в результате электрификации, что будет способствовать сокращению выбросов в Каспийском регионе и переходу страны к "зеленой" энергетике", - отмечено в сообщении ОАО.

Пресс-релиз цитирует главу "Азерэнержи" Бабу Рзаева о том, что в 2022-2026 годах в Азербайджане приоритетными будут переход на альтернативные и возобновляемые источники энергии, будет сокращение количества выбросов углекислого газа в атмосферу.

"Последовательные шаги предпринимаются в рамках стратегии социально-экономического развития Азербайджана, а также Целей устойчивого развития ООН. Меры, реализуемые в соответствии с одобренной Президентом Ильхамом Алиевым стратегии по расширению сектора "зеленой" энергетики и сокращению выбросов вредных веществ в атмосферу, очевидны. Подписанный сегодня меморандум о взаимопонимании также будет способствовать шагам Азербайджана по сокращению выбросов углекислого газа", - также говорится в пресс-релизе.

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