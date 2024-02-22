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ЕБРР профинансирует проект по утилизации твердых отходов в Грузии

Зеленая экономика Материалы 22 февраля 2024 10:59 (UTC +04:00)
ЕБРР профинансирует проект по утилизации твердых отходов в Грузии

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ/Trend/ - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставляет кредит в размере 22 миллионов евро компании Tbilservice Group для улучшения инфраструктуры по утилизации твердых отходов в столице Грузии Тбилиси, сообщает Trend.

Финансирование пойдет на поддержку строительства первого завода по переработке отходов в Тбилиси в рамках участия города в программе «Зеленые города» ЕБРР.

Кроме того, кредит софинансируется за счет льготных средств в размере до 22 миллионов евро из Зеленого климатического фонда.

Эта инициатива направлена на сокращение выбросов парниковых газов на 72 процента по сравнению с базовым уровнем, что будет способствовать заметному улучшению окружающей среды города.

На сегодняшний день ЕБРР принял участие в 290 проектах в Грузии, общий объем инвестиций составил около 5 миллиардов евро, 83 процента из которых поступило от частного сектора, в то время как «зеленое» финансирование ЕБРР в Грузии составило 37 процентов от общего объема инвестиций в Грузию в 2023 году.

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