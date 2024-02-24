Азербайджан обладает высоким потенциалом по возобновляемым источникам энергии - депутат

БАКУ /Trend/ - Азербайджан является одной из стран, обладающих высоким потенциалом в сфере возобновляемых источников энергии.

Об этом Trend сказала депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Севиндж Гусейнова.

"Сегодня Азербайджан стал страной, обеспечивающей энергетическую безопасность Европы, а также ряда других стран. Наряду с этим, в Азербайджане всегда был в центре внимания вопрос использования возобновляемых источников энергии. В этом контексте Каспийское море имеет огромный потенциал, а потенциал азербайджанского сектора Каспия составляет 150 тысяч мегаватт. Кроме того, специалисты высоко оценивают потенциал освобожденных от оккупации территорий, в частности Кяльбаджара и Лачина. Здесь в первую очередь имеется в виду солнечная и ветровая энергия. В Карабахе планируется создание более 10 гидроэлектростанций", - сказала депутат.

Она подчеркнула, что в целях развития сферы возобновляемых источников энергии в стране, совершенствования законодательства и институциональной среды в этой сфере приняты соответствующие законы и нормативные правовые акты. "В том числе утвержден документ "Азербайджан 2030: национальные приоритеты социально-экономического развития". В соответствии с приоритетами социально-экономического развития страны в текущем и будущем периодах все больше внимания уделяется использованию возобновляемых источников энергии, расширению применения "зеленых" технологий. В результате широких мероприятий, проводимых Азербайджаном в этой сфере, а также авторитета страны на международном уровне было принято решение о проведении COP29 в Азербайджане. Считаю, что в будущем Азербайджан добьется в этом направлении еще больших успехов", - добавила Гусейнова.

Отметим, что решение о проведении COP29 в Азербайджане было официально объявлено в Дубае 11 декабря 2023 года. Азербайджан примет это мероприятие в ноябре.

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