АБР о предстоящем внедрении ЕС углеродного налога

БАКУ /Trend/ — Азиатский банк развития (АБР) считает, что планируемое ЕС с 2026 года внедрение углеродного налога на импорт в еврозону стали, цемента и электроэнергии (при их производстве наблюдается большая эмиссия диоксида углерода) даст лишь ограниченное влияние на глобальный процесс борьбы с выбросами парниковых газов, сообщает в понедельник Trend.

"Механизм ЕС по корректировке углеродных квот (CBAM), который вступит в силу в 2026 году, предусматривает импортные пошлины на сталь, цемент, электроэнергию и другие виды продукции, при производстве которых есть выбросы диоксида углерода. Шаг ЕС связан со сдерживанием «утечки углерода» из стран с менее строгими правилами по эмиссии парниковых газов в страны со строгими правилами и высокими налогами за выбросы диоксида углерода", — поясняется в опубликованном исследовании АБР.

Вместе с тем эксперты банка считают, что намеченные ЕС меры сократят глобальные выбросы диоксида углерода менее чем на 0,2 процента по сравнению с уже действующей схемой торговли квотами на выбросы диоксида углерода (от 100 евро или 108 долларов США за тонну). "Согласно докладу по азиатской экономической интеграции (AEIR), ввод углеродного налога может сократить глобальный экспорт в ЕС примерно на 0,4 процента, а экспорт непосредственно из Азии в ЕС - примерно на 1,1 процента. Также может быть негативное влияние на объемы производств некоторых производителей в ЕС", — отмечает АБР.

Таким образом, фрагментированный характер инициатив по установлению углеродного налога, с точки зрения охватываемых секторов и регионов, может лишь частично ограничить выбросы диоксида углерода, говорится в исследовании.

Главный экономист АБР Альберт Парк считает, что для того, чтобы значительно сократить выбросы углекислого газа во всем мире, а также обеспечить более эффективные и устойчивые меры по борьбе с изменением климата, инициативы по установлению пошлин на выбросы углерода необходимо распространить и на регионы за пределами ЕС, особенно на Азию.

При этом должны быть надлежащие механизмы стимулирования для поощрения широкого внедрения пошлин (тарифов) на выбросы диоксида углерода за пределами ЕС.

"Выбросы диоксида углерода по всей цепочке производства и поставок в Азии растут быстрее, чем в других регионах мира. Значит, следует поощрять торговлю экологически безопасными продуктами и услугами; содействовать передаче «зеленых» технологий; поддерживать правительства в продвижении "зеленой" инфраструктуры и инвестиций. Должно быть глобальное сотрудничество для разработки общепризнанных систем учета эмиссии парниковых газов от ряда продукции и услуг", — отмечено в документе АБР.

Отметим, что АБР действует с 1966 года, в него входят 68 стран.