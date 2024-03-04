bp за 5 лет почти в 8 раз нарастила инвестиции в "зеленые проекты"

БАКУ /Trend/ - Компания bp в 2023 году увеличила долю своих глобальных ежегодных инвестиций в низкоуглеродный бизнес и проекты "энергетического перехода" до 23 процентов, тогда как в 2019 году эта доля составляла всего три процента, сообщает в понедельник Trend.

"Наше предназначение остается прежним - мы переходим от международной нефтяной компании (IOC) к международной энергетической компании (IEC). Несмотря на то, что мы сегодня в основном работаем в нефтегазовой отрасли, мы увеличили до 23 процентов с 3 процентов за пять лет долю инвестиций в низкоуглеродные проекты и проекты "энергетического перехода"", - отмечает bp в своих социальных сетях со ссылкой на нового генерального директора Мюррея Окинклосса.

Напомним, что bp является стратегическим партнером Азербайджана и реализует в том числе проект в "зеленой энергетике".