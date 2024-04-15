Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика
  3. Зеленая экономика

Лейла Гасанова рассказала о деятельности молодежи на COP29

Зеленая экономика Материалы 15 апреля 2024 12:36 (UTC +04:00)
Лейла Гасанова рассказала о деятельности молодежи на COP29

Читайте Trend в

Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Направления деятельности, связанные с молодежью, занимают важное место на Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявила Молодежный защитник климата COP29 Лейла Гасанова в своем выступлении во время первой пресс-конференции председательства COP29.

Она рассказала о расширении направлений развития и обмена опытом молодежи, о мерах, направленных на обеспечение их участия в глобальных процессах.

"Изменение климата - угроза для каждого из нас. По этой причине молодежь должна объединиться. Молодое поколение, к сожалению, унаследует последствия изменения климата", - добавила она.

Новость обновляется

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости