МЭА организует конференцию "Переход к чистой энергетике, ориентированной на человека"

БАКУ/Trend/ — Международное энергетическое агентство (МЭА или IEA) 26 апреля в Париже организует глобальную конференцию-саммит "Переход к экологически чистой энергетике, ориентированной на человека", передает во вторник Trend со ссылкой на МЭА.

В ходе дискуссий на саммите будут рассмотрены ключевые проблемы и возможности для обеспечения чистого и справедливого энергетического перехода, включая кадровые вопросы, социальное и экономическое развитие, социальную интеграцию, гендерное равенство, а также участие общественности в указанных мировых процессах.

"В работе конференции ожидается участие ряда министров, авторитетных политиков, профсоюзных лидеров, представителей энергетических компаний, представителей молодежи, международных экспертов. Им предоставляется возможность участвовать в жизненно важных дискуссиях по насущным социально-экономическим проблемам, лежащим в основе справедливого и инклюзивного энергетического перехода", — отмечено в сообщении МЭА.

В числе вопросов на сессиях — разработка политики в области чистой энергетики для обеспечения максимального увеличения выгод для всех слоев населения, общественная поддержка перехода к экологически чистой энергетике.

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