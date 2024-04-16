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IRENA о роли "зеленого" водорода в мире

Зеленая экономика Материалы 16 апреля 2024 18:40 (UTC +04:00)
IRENA о роли "зеленого" водорода в мире

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Лада Евграшина
Лада Евграшина
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БАКУ /Trend/ - Экологически чистый водород и его производные являются ключом к достижению нулевых выбросов к середине столетия, передает Trend со ссылкой на сообщение Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA).

Представители IRENA 16 апреля участвовали в "Саммите по "зеленому" водороду" в Абу-Даби (ОАЭ).

"Для производства необходимого количества "зеленого" водорода в мире к 2050 году должны работать электролизеры общей мощностью 5 722 ГВт. Произведенный таким образом в мире чистый водород будет способствовать сокращению выбросов на 12 процентов и составит 14 процентов от конечного потребления энергии. Это укладывается в сценарий IRENA к 2050 году", - отмечено в сообщении IRENA по итогам водородной конференции в Абу-Даби.

"Зеленый" водород считается на сегодня самым чистым топливом, т.к. при его использовании нет выбросов парниковых газов.

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