IRENA о роли "зеленого" водорода в мире

БАКУ /Trend/ - Экологически чистый водород и его производные являются ключом к достижению нулевых выбросов к середине столетия, передает Trend со ссылкой на сообщение Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA).

Представители IRENA 16 апреля участвовали в "Саммите по "зеленому" водороду" в Абу-Даби (ОАЭ).

"Для производства необходимого количества "зеленого" водорода в мире к 2050 году должны работать электролизеры общей мощностью 5 722 ГВт. Произведенный таким образом в мире чистый водород будет способствовать сокращению выбросов на 12 процентов и составит 14 процентов от конечного потребления энергии. Это укладывается в сценарий IRENA к 2050 году", - отмечено в сообщении IRENA по итогам водородной конференции в Абу-Даби.

"Зеленый" водород считается на сегодня самым чистым топливом, т.к. при его использовании нет выбросов парниковых газов.