"Зеленые" проекты являются одним из приоритетных направлений для SİF - председатель (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - "Зеленые" проекты являются одним из приоритетных направлений для Фонда развития предпринимательства (SİF).

Об этом сообщил в эксклюзивном интервью Trend председатель правления Фонда развития предпринимательства при министерстве экономики Азербайджана Осман Халиев.

""Зеленые" проекты являются одним из приоритетных направлений в текущем году. Предприниматели имеют возможность воспользоваться механизмом льготного кредитования фонда для финансирования проектов в области "зеленой" энергетики и получить кредит под годовую ставку пять процентов. На текущий момент уже реализовано три проекта в этой сфере. Один из них направлен на удовлетворение энергетических потребностей птицефабрики с использованием солнечных батарей. Другой проект фокусируется на установке электрозарядных станций, способствуя развитию электронной инфраструктуры. Третий проект ориентирован на производство строительных материалов путем переработки, что способствует развитию экономики замкнутого цикла", - сказал он.

Осман Халиев подчеркнул, что подобные проекты могут быть успешно реализованы в различных сферах экономики, и выразил готовность Фонда развития предпринимательства к финансированию всех инициатив предпринимателей, включая "зеленые проекты", на льготных условиях.

Напомним, что в 2023 году Фонд развития предпринимательства Азербайджана предоставил льготных кредитов на сумму 193,8 миллиона манатов для финансирования 3 276 инвестиционных проектов.