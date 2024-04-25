Надеюсь, что COP29 послужит миру между Азербайджаном и Арменией - Анналена Бербок

БАКУ /Trend/ - Рада, что в этом году Азербайджан принимает у себя COP29.

Как сообщает Trend, об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на брифинге с министром энергетики Азербайджана, президентом COP29 Мухтаром Бабаевым по итогам состоявшегося сегодня в Берлине 15-го Петерсбергского климатического диалога.

"Азербайджан тем самым взял на себя важное обязательство по климату. Вы можете быть уверены в нашей поддержке. С председателями COP из ОАЭ, Азербайджана и Бразилии мы будем работать над мостом, ведущим из Дубая, Берлина в Баку. Надеюсь, что этот мост послужит миру между Азербайджаном и Арменией. Рада нашему сотрудничеству", - сказала Бербок.

Отметим, что решение о проведении COP29 в Азербайджане было официально объявлено в Дубае 11 декабря 2023 года. Азербайджан примет мероприятие в ноябре этого года.