Главный переговорщик COP29 принял участие в мероприятиях в Токио

БАКУ/Trend/ - Главный переговорщик COP29, замминистра иностранных дел Азербайджана Ялчин Рафиев принял участие в Глобальном форуме прозрачности (Global Transparency Forum) в Токио, передает в четверг Trend со ссылкой на информацию сайта "COP29 Azerbaijan" в соцсетях.

"Делегация Азербайджана во главе с главным переговорщиком COP29 Ялчином Рафиевым в Токио приняла участие в диалоге высокого уровня по прозрачности в повышении амбиций национальных обязательств по уменьшению эмиссии парниковых газов и адаптации (NDC). В ходе дискуссий было обсуждено, как через реализацию NDC можно улучшить борьбу с изменением климата и укрепить доверие между странами по движению к осуществлению целей Парижского соглашения ООН о климате", - отмечено в информации.

Сообщение цитирует итог выступления Рафиева о том, что "укрепляя доверие, транспарентность и уверенность между странами-участницами Парижского Соглашения ООН о климате (было подписано в 2015 году), NDC и другие обязательства будут играть решающую роль в Плане председательства COP29 и создания условий для действий по климатической повестки уже в 2024 году".

"Мы продолжим работать со всеми сторонами, чтобы поддержать их в подготовке важнейших документов, включая двухлетние NDC, к COP29", - цитируется пресс-релиз главного переговорщика COP29.

Отметим, что в ходе участия в диалоге высокого уровня на мероприятии в Токио, Ялчин Рафиев выступал вместе с замминистра Японии по глобальным вопросам окружающей среды, директором по вопросам изменения климата ПРООН (UNDP) и ведущим специалистом по окружающей среде Глобального экологического фонда.

На второй панельной дискуссии Рафиев выступил вместе с заместителем главного переговорщика по СOP28 в ОАЭ Иман Устади и главным переговорщиком COP30 Тулио Андраде.

Напомним, что 11-24 ноября в Баку пройдет Конференция Сторон Рамочной Конвенции ООН по климату (COP29).

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