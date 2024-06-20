COP29 - важное событие для Азербайджана - Надир Зейналов

БАКУ /Trend/ - COP29 является важным событием для Азербайджана, который впервые примет такое большое мероприятие.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил заместитель министра здравоохранения Азербайджана Надир Зейналов, выступая на глобальном саммите "Прогнозирование здорового будущего", который ежегодно проводится в преддверии COP.

Заместитель министра отметил, что делается все возможное для проведения этой конференции на высоком уровне.

"Как министерство здравоохранения, мы готовимся к предоставлению первоклассного медицинского обслуживания во время COP29. В Азербайджан приедет большое количество людей, и мы принимаем необходимые меры для устранения проблем со здоровьем, которые могут у них возникнуть", - добавил он.

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