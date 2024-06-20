В связи с изменением климата человечество находится в чрезвычайной ситуации - 73-й президент Генассамблеи ООН

БАКУ /Trend/ - В настоящее время в связи с изменением климата человечество находится в чрезвычайной ситуации.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказала 73-й президент Генеральной Ассамблеи ООН Мария Фернанда Эспиноса во время панельной дискуссии "Наш финансовый ответ на изменение климата" на 29-м заседании высокого уровня "Дорога к COP29 - устойчивое и прочное будущее".

Она отметила, что главный вопрос заключается в том, что принятых мер недостаточно, чтобы выйти из данной чрезвычайной ситуации.

"Проблемы, связанные с климатом - это не только экологические проблемы. Обсуждая проблемы, климатические цели и задачи, в том числе климатическое финансирование, мы всегда завершаем темой акторов развития. Мы ведем переговоры о торговле, социальном единстве, распределении сил и положении стран, секторов в геополитическом контексте. Вот почему переговоры по климату так политически обременительны и сложны. Мы понимаем, что темпы переговоров медленнее, чем скорость процесса. Так что дело не только в финансах. Я бы сказала, что речь идет об общей практике средств исполнения", - сказала Эспиноса.

Отметим, что основной целью этой встречи на высоком уровне является организация совместной деятельности всех заинтересованных сторон для обеспечения успеха COP29 в Баку.

Подготовка к COP29 в Баку включает в себя многогранный подход к обеспечению реагирования на существующие глобальные вызовы и возможности в климатической деятельности.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!