Без частного сектора не достичь полного "зеленого" перехода - Вероника Баги

БАКУ /Trend/ - На COP29 основное внимание уделяется ограничению глобального потепления до 1,5 градусов Цельсия. Отказ от ископаемого топлива также является одним из основных вопросов.

Как сообщает в четверг Trend, об этом в ходе пресс-конференции заявила представитель правительства Венгрии в Совете Европейского Союза Вероника Баги.

"Мы должны гарантировать, что финансы пойдут тем странам, кто наиболее уязвим, а также послать сильный сигнал частному сектору, потому что без частного сектора мы не сможем достичь полного "зеленого" перехода", - сказала она.

Отметим, что 11 ноября в Баку стартовала 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

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