Получи свой IPhone 8 от Azercell с "Hədsiz" Интернет и без предоплаты!

20 октября 2017 20:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Официально представляющий в Азербайджане устройства iPhone 8 и iPhone 8 Plus, мобильный оператор Azercell Telekom, с радостью объявляет о старте продаж нового iPhone 8 в рамках привлекательной кампании для своих абонентов, говорится в сообщении мобильного оператора, распространенном в пятницу.

Таким образом, заплатив всего 109 манатов в месяц, абоненты получают возможность стать обладателями самого современного смартфона с интернет пакетом Hədsiz объемом в 30ГБ. Абоненты, предварительно сделавшие заказ в период с 20 по 26 октября, получат возможность бесплатного использования тарифа Hədsiz в течении первого месяца.

Абоненты, желающие присоединиться к кампании раннего бронирования, 20-26 октября должны зарегистрировать свой заказ на официальной странице Azercell (www.azercell.com), а с 27 октября по третье ноября обратиться в Центры обслуживания клиентов Azercell. Количество телефонов ограничено.

Следует отметить, что мобильные телефоны iPhone 8 и iPhone 8 Plus являются новейшими моделями iPhone и отличаются новой системой камер и оригинальным дизайном.

Azercell и впредь будет продолжать радовать своих абонентов новыми и выгодными кампаниями и услугами.

Azernews Newspaper
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