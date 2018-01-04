В WhatsApp появятся "истории" из Instagram

4 января 2018 18:31 (UTC+04:00)

Создатели сервиса Instagram тестируют интеграцию функции "истории" в мессенджер WhatsApp, передает РИА Новости со ссылкой на TechCrunch.

По данным издания, идею для нововведения предложил один из пользователей социальной сети. Отмечается, что расширение позволит одновременно повысить популярность "статусов" WhatsApp и увеличить количество просмотров "историй" в обоих приложениях.

Судя по скриншотам тестируемой функции, предоставленным изданием, Instagram-историю можно отличить от статуса в WhatsApp по значку снизу. В первом случае появится значок "плюс" слева снизу, а во втором - логотип соцсети справа внизу.

Instagram - приложение для смартфонов и планшетов, позволяющее снимать фотографии и видео, применять к ним фильтры, а также делиться ими с другими пользователями.

WhatsApp - система мгновенного обмена текстовыми сообщениями для смартфонов и планшетов, поддерживающая голосовую и видеосвязь. Мессенджер запустили в 2009 году, сейчас им пользуется более миллиарда человек.

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Azernews Newspaper
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